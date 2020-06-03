Як побороти стрес: дієві способи

Не існує людей, які жодного разу не стикались зі стресом та тривожністю. Тому не дивно, що фахівці діляться простими способами повернутись до звичайного життя без наслідків емоційної втоми.

Є кілька простих методів позбутись наслідків стресу та нормалізувати життя, але для цього потрібно якомога частіше ними користуватись.

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Контроль стресу. Для цього потрібно привчати себе зосереджувати увагу саме на позитивних емоціях. Для цього підійдуть різні методи розслаблення, улюблена музика, ході, йога, дихальні практики чи будь-що інше, що приносить радість.

Для цього потрібно привчати себе зосереджувати увагу саме на позитивних емоціях. Для цього підійдуть різні методи розслаблення, улюблена музика, ході, йога, дихальні практики чи будь-що інше, що приносить радість. Зміна звичок. Дуже важливо давати організму якісно відпочити, щоб стрес не позначився на здоров'ї. Для цього варто спати не менше 7-9 годин.

Як позбутись стресу

Менше кофеїну. І йдеться не лише про каву, а й про чай, енергетики та шоколад. Надто активне вживання цих смаколиків збільшує рівень тривоги.

І йдеться не лише про каву, а й про чай, енергетики та шоколад. Надто активне вживання цих смаколиків збільшує рівень тривоги. Прощання з сигаретами та алкоголем. Варто розуміти, що вони впливають на організм значно серйозніше, аніж кофеїн. А тимчасове полегшення є лише короткочасним ефектом.

Варто розуміти, що вони впливають на організм значно серйозніше, аніж кофеїн. А тимчасове полегшення є лише короткочасним ефектом. Більше прогулянок. Будь-які фізичні навантаження, мандрівки та спілкування з друзями допомагають позбутись стресу.

Як позбутись стресу

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