Було у кожного: дві найпоширеніші помилки у стосунках

Часом ми самі провокуємо розрив стосунків, які дуже цінуємо. Яких помилок варто уникати, щоб зберегти кохання?

Думати, що партнер нікуди не дінеться

У міру розвитку стосунків ми все частіше сприймаємо присутність партнера в нашому житті як само собою зрозуміле. Знаки уваги, сюрпризи та інші приємні дрібниці поступово зникають. Часто ми перестаємо помічати і цінувати своїх близьких лише тому, що звикли до них.

Це цікаво: Як різні знаки Зодіаку реагують на конфлікти у стосунках

З одного боку, це говорить про те, що стосунки стають більш зрілими. Але з іншого боку, туга за красивим романтичним період ом може затьмарювати щось цінне, що, власне, і скріплює союз. Тож не забувайте про маленькі приємні дрібнички.

Бережіть один одного

Думати, що партнер вас кине

Бути неуважним до партнера погана ідея, але настільки ж непродуктивна для відносин і інша крайність: коли ми занадто сильно до нього прив'язані і думаємо лише про одне: чи любить він нас? Дорожить нашими стосунками? Люди, які занадто залежні від уваги іншої людини, можуть відлякати тих, хто з ними поруч, своєю надмірною потребою в любові і її підтвердженнях. Після того як кордони стосунків окреслені і визначені взаємні зобов'язання, зовсім не обов'язково постійно цікавитися, чи точно ви небайдужі партнеру.

І ще: Чому люди хочуть інтиму з колишніми партнерами