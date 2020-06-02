Чому жінки-начальниці частіше розлучаються з чоловіками

Вчені з'ясували, що для жінки ціна успіху на роботі дуже висока: просування по службі сильно збільшує ймовірність розлучення. А у чоловіків все не так. Чому?

Багато з нас мріють про те, щоб зробити успішну кар'єру і водночас знайти вірного супутника життя. Але навіть в країнах, які надають жінкам рівні можливості з чоловіками, жінкам, що займають на роботі високий пост, набагато важче вдало вийти заміж, ніж чоловікові в аналогічній ситуації.

І ще: Було у кожного: дві найпоширеніші помилки у стосунках

Нещодавно шведські економісти вивчили, як просування по службі на високий пост впливає на ймовірність розлучення для обох статей. Результат: у жінок ця ймовірність набагато вища, ніж у чоловіків.

Дослідження, в ході якого вчені спостерігали за життям гетеросексуальних чоловіків і жінок, що працюють в приватних компаніях (від 100 співробітників і більше), виявило, що заміжні жінки протягом трьох років після призначення на пост гендиректора розлучалися вдвічі частіше, ніж чоловіки в такій самій ситуації.

Так, у багатьох пар збільшується кількість конфліктів, виникають тертя і стресові ситуації, пов'язані зі зміненим соціальним і економічним становищем дружини і народжуються невідповідність очікувань. Наприклад, через те, що у неї тепер менше часу на спільне сімейне дозвілля або на роботу по дому.

Шеф

Читайте також: Чому жінки симулюють оргазм: науковці відповіли на питання, яке турбує мільйони чоловіків