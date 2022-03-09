Як платити за комунальні послуги під час воєнного стану: офіційне роз'яснення

З введенням воєнного стану чимало українців вдавалися у питання, що ж робити з платіжками за комунальні послуги. У Центру протидії дезінформації при РНБО дали роз'яснення щодо комуналки під час війни.

Як йдеться у пресслужбі відомства, на час воєнного стану жителі України повинні сплачувати комунальні послуги у повному обсязі. Разом з тим, повідомляється, що українці звільняються від усіх санкцій за комунальні борги. Під час війни заморожуються усі пені та штрафи. Тобто тих, хто не зможе заплатити, не каратимуть. Але рано чи пізно сплатити заборгованість доведеться.

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Воєнний стан не звільняє від сплати за комунальні послуги, проте штрафи та пеня не нараховуються, – йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО

Як розповіли у "Нафтогазі", зараз ще немає офіційного рішення, як бути з оплатою комуналки у такій ситуації. Але у компанії і без дозволу Кабміну кажуть: якщо немає можливості заплатити за комуналку, то можна не платити.

"Ми розуміємо ситуацію в країні, але нині ми не отримали офіційної інформації про роботу платіжних систем або банківських відділень. Не виключено тимчасових труднощів з оплатою комунальних послуг. Рекомендуємо оплачувати рахунки по можливості і залежно від ситуації", – відповіли у "Нафтогазі".

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