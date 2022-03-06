Скільки українців записалися у тероборону за 11 днів війни

Війна Росії проти України згуртувала українців. З початку повномасштабного вторгнення (24 лютого) окупаційних військ на наші землі у тероборону записалися уже понад 100 тисяч добровольців.

Як йдеться у пресслужбі Національної гвардії, після закінчення війни тероборона не буде розформована. Усі добровольці, які мужньо захищають наші землі пліч-о-пліч з ЗСУ, стануть частиною загальної системи безпеки України.

І ще: Українці знищили ворожої техніки на 3 мільярди доларів, – Forbes

За 10 днів війни до нас прийшло близько 100 тисяч людей у ​​тероборону. Записатися дуже просто. У нас працює сайт sprotyv.in.ua. Там є всі контакти, гаряча лінія – вас повністю проконсультують, що саме потрібно робити і куди звертатися, – пояснила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Після перемоги загроза з боку Росії все ще зберігатиметься, пояснила замміністра, ворог буде поблизу доти, доки наш північний сусід поряд з нами.

"Тому ми повинні бути завжди готові до цього опору", – сказала Маляр, уточнивши, що закон про національний опір передбачає наявність такої системи, коли кожен мешканець територіальної громади може зробити свій внесок.

Читайте також: Жінка хотіла вивезти 50-річного коханого за кордон у багажнику – відео