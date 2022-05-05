Як підприємцям отримати 6500 грн за працевлаштування ВПО – інструкція

Відтепер підприємці зможуть отримати через Дію 6500 гривень за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Читайте далі та дізнайтеся, як це зробити!

У Мінцифрі повідомили, що ті роботодавці, які найматимуть внутрішньо переміщених осіб на роботу, зможуть отримати 6500 грн компенсації за кожного працевлаштованого протягом першого та другого місяця їхньої роботи.

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Лише роботодавець може подати заявку на отримання компенсації. Це взагалі не стосується бюджетних установ, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування – компенсація не передбачена.

Коли? Через 5 днів після працевлаштування ВПО, не раніше 24 лютого 2022 року. Також переселенець повинен отримати статус ВПО не раніше 24 лютого.

Умови. Якщо роботодавець платив зарплату не меншу за 6500 гривень. Якщо сплачував єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Якщо подали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік.

Як отримати компенсацію за ВПО?

Потрібно заповнити заявку на порталі Дія.

Далі треба підписати КЕПом. Тільки після цього заява потрапить до Державного центру зайнятості.

Надалі очікуйте виплати.

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