Експерт дав прогноз, коли зникнуть черги на заправках

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус розповів, що пальне вже прямує до України, тож ця інформація дає можливість передбачити, коли на заправних станціях зникне дефіцит. Читайте далі та дізнайтеся, коли покращиться ситуація з пальним.

Відомо, що дефіцит різних видів пального на автозаправляльних станціях в окремих регіонах України утворився через атаки росії – окупанти завдавали ударів по паливній інфраструктурі.

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Під час ефіру "Дефіцит палива: на що розраховувати автовласникам?" в Медіа Центрі України Андрій Герус розповів, що протягом наступного тижня ситуація з пальним ще буде залишатися напруженою, а от покращення варто чекати з середини травня.

Також Юлія Свириденко, міністр економіки, зазначила, уряд постійно співпрацює з операторами ринку, щоб зрозуміти потреби та віднайти шляхи усунення дефіциту.

"Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги – це 70 000 тонн бензину й близько 40 000 тонн дизелю – на ринок, що має зменшити дефіцит", – сказала Юлія Свириденко під час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

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