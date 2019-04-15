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Як перебування у космосі впливає на людину: експеримент NASA, проведений на близнюках
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NASA довго намагалася з'ясувати, як космічні подорожі та тривалі місії впливають на організм людини. Можливість відповісти на ці питання з'явилася завдяки ідентичним близнюкам Скотту і Марку Келлі.
У листопаді 2012 року Скотт Келлі відправився у першу річну місію на МКС. На прес-конференції, присвяченій його поверненню, астронавт запропонував порівняти стан свого здоров'я зі станом здоров'я його брата-близнюка Марка, який також є астронавтом і колишнім льотчиком-випробувачем ВМФ. Так народився проект NASA TWINS.
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Марк за свою кар'єру зробив чотири польоти, і в цілому провів у космосі 54 доби 1 годину та 2 хвилини. А Скотт у 2015-2016 роках прожив на борту МКС цілий рік.
Дослідження включали аналіз молекулярних, фізіологічних і поведінкових характеристик братів. Були також вивчено те, чи може космічне середовище змінити мікробіом людини, тобто набір бактерій, вірусів і грибків, що живуть у і на тілі. Всього до, під час і після річної місії у Скотта і Марка взяли понад 300 біологічних зразків.
За час перебування на МКС організм Скотта Келлі зазнав певних змін, однак майже всі вони були нівельовані незабаром після повернення астронавта на Землю. Натомість деякі зміни так і не пройшли, що вказує на можливі небезпеки майбутніх тривалих космічних подорожей, в тому числі подорожі на Марс.
Одне з питань, які найбільше цікавили вчених, – чи повернеться Скотт з космосу молодшим за Марка. І це дійсно відбулося. Тіломери Скотта – кінцеві ділянки хромосом, які виконують захисну функцію, – за час перебування в космосі подовжилися. Наразі подовження тіломерів вивчається як один зі способів уповільнення старіння і боротьби з раком.
Проте, коли Скотт повернувся на Землю, тіломери знову почали скорочуватися і навіть стали коротшими, ніж були перед початком місії. Це дає підстави припускати, що польоти в космос можуть прискорити старіння та збільшити ризик розвитку захворювань, пов'язаних зі старістю: деменції, серцево-судинних захворювань і раку.
Аналізи когнітивних здібностей Скотта також виявилися невтішними. Відразу після повернення астронавта на Землю розумова діяльність, просторова орієнтація, розпізнавання емоцій та інші можливості у нього збереглися, а ось швидкість реакції в перші півроку була сповільненою. Вчені пов'язують це з впливом гравітації Землі, від якої астронавт відвик, а також з рівнем стресу через щільний графік.
Маса тіла Скотта в космосі зменшилася на 7%, але це може пояснюватися менш калорійною, ніж на Землі, їжею на тлі збільшення обсягу фізичних навантажень. Склад кишкової флори астронавта також змінився, але і це, швидше за все, пов'язано з раціоном.
Наразі проект NASA TWINS є найповнішим і точним дослідженням реакції людського організму на політ у космос. В агентстві стверджують, що його результати в майбутньому допоможуть персоналізувати умови перебування астронавтів у космосі.
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