Як отримати 6500 гривень у Дії тим, хто втратив роботу через війну: інструкція

З 8 березня у додатку "Дія" можна отримати одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень. Розповідаємо, як подати заявку на фінансову допомогу у розділі "єПідтримка".

Як пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, на кошти можуть розраховувати люди з регіонів, де зараз ведуться бої, які втратили роботу через повномасштабну війну. Ці українці отримають матеріальну допомогу у розмірі 6 500 гривень.

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Хто може отримати допомогу

Наймані працівники, за яких оплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Перелік регіонів:

Чернігівська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Миколаївська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська області,

Київ.

Зверніть увагу! Гроші отримають й ті, кому уже виплачували за вакцинацію. Їх можна витратити на будь-що, без обмежень.

Інструкція, як отримати 6500 гривень

Авторизуйтесь у додатку "Дія" та виберіть послугу "єПідтримка" Виберіть картку "єПідтримка". Натисніть "Отримати допомогу". Чекайте на зарахування коштів.

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