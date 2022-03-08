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війна

Як отримати 6500 гривень у Дії тим, хто втратив роботу через війну: інструкція

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Як отримати 6500 гривень у Дії тим, хто втратив роботу через війну: інструкція - фото 1

З 8 березня у додатку "Дія" можна отримати одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень. Розповідаємо, як подати заявку на фінансову допомогу у розділі "єПідтримка".

Як пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, на кошти можуть розраховувати люди з регіонів, де зараз ведуться бої, які втратили роботу через повномасштабну війну. Ці українці отримають матеріальну допомогу у розмірі 6 500 гривень.

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Хто може отримати допомогу

Наймані працівники, за яких оплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Перелік регіонів:

  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Миколаївська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Луганська області,
  • Київ.

Зверніть увагу! Гроші отримають й ті, кому уже виплачували за вакцинацію. Їх можна витратити на будь-що, без обмежень.

Інструкція, як отримати 6500 гривень

  1. Авторизуйтесь у додатку "Дія" та виберіть послугу "єПідтримка"
  2. Виберіть картку "єПідтримка".
  3. Натисніть "Отримати допомогу".
  4. Чекайте на зарахування коштів.
Як отримати 6500 гривень у Дії тим, хто втратив роботу через війну: інструкція - фото 500058

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