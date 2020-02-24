Опубліковано рейтинг найприбутковіших авіарейсів у світі

Компанія OAG, що збирає дані про повітряні перевезення, склала рейтинг маршрутів, які приносять найбільший прибуток авіакомпаніям. Для складання рейтингу використовувалася інформація за період з квітня 2018 року по березень 2019 року.

Більшість найвигідніших маршрутів починаються або закінчуються в Лондоні. Це пояснюють тим, що місто є важливим економічним центром і великим європейським транспортним вузлом.

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Так, найприбутковішим маршрутом став переліт з Лондона в Нью-Йорк, на ньому British Airways за вказаний період заробила понад 1 мільярд доларів. За кожну годину польоту по цьому маршруту авіакомпанія отримувала приблизно 27 000 доларів.

ТОП-10 вигідних авіамаршрутів

Лондон – Нью-Йорк, British Airways ($ 1159 млн – $ 27 000 / год);

Мельбурн – Сідней, Qantas ($ 861 млн – $ 24 000 / год);

Дубай – Лондон, Emirates ($ 796 млн – $ 25 000 / год);

Сінгапур – Лондон, Singapore Airlines ($ 736 млн – $ 19 000 / год);

Нью-Йорк – Сан-Франциско, United Airlines ($ 689 млн – $ 13 000 / год);

Нью-Йорк – Лос-Анджелес, American Airlines ($ 662 млн – $ 13 000 / год);

Доха – Лондон, Qatar Airways ($ 639 млн – $ 20 000 / год);

Гонконг – Лондон, Cathay Pacific ($ 605 млн – $ 14 000 / год);

Сінгапур – Сідней, Singapore Airlines ($ 550 млн – $ 21 000 / год);

Торонто – Ванкувер, Air Canada ($ 541 млн – $ 12 000 / год).

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