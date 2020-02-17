Літати на літаках стало безпечніше, ніж будь-коли: цікаве дослідження

Нове дослідження професора Арнольда Барнетта з Массачусетського технологічного інституту показало, що авіаперевезення ще ніколи не були такими безпечними, як зараз.

Так, Арнольд Барнетт проаналізував кількість загиблих пасажирів в період з 2008 по 2017 рік. Зараз шанс померти в літаку – 1 до 7,9 мільйона. У період з 1998 по 2007 рік цей показник був 1 до 2,7 мільйона, а ще раніше, з 1988 по 1997 рік, – 1 до 1,3 мільйона.

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"У всьому світі ризик померти в авіакатастрофі знижувався у два рази кожні десять років. Це дійсно вражає і важливо, щоб люди пам'ятали про це", – каже вчений.

Країни з найнижчим рівнем ризику – це США, всі держави ЄС, Китай, Японія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Ізраїль. Сукупний ризик летального результату серед цих країн у 2008-2017 роках склав одну смерть на 33,1 мільйона пасажирів.

Рівень смертності знижується набагато швидше, ніж побоювання людей з приводу польоту. "Літати зараз в 10 разів безпечніше, ніж 40 років тому. Боятися польотів, це все одно, що боятися заходити в супермаркет, тому що там може впасти стеля", – говорить Барнетт.

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