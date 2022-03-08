Необґрунтоване підняття цін в Україні: з'явився телеграм-бот для скарг

Тепер українці, які стикнулись з несправедливим підняттям цін на продукти, товари та послуги, можна буде не лише робити гнівні дописи в мережі, а й скаржитись у спеціальний бот від Бюро економічної безпеки.

Вторгнення російських окупантів призвело до того, що економічна ситуація в країні бажає кращого. І в цей складний період деякі люди та підприємства вирішили нажитись на горі свого ж народу та підіймати ціни на товари та послуги. Тому від Бюро економічної безпеки (БЕБ) з'явився телеграм-бот @StopOverpriceBot, який приймає всі скарги на несправедливе підвищення вартості.

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Ви маєте нагоду допомогти нашій країні, додавши в бота інформацію про необґрунтоване завищення цін на товари повсякденного вжитку, послуги чи житло для переселенців. Такі дії в умовах воєнного стану варто прирівнювати до мародерства. Бюро економічної безпеки України оперативно відпрацьовуватиме такі випадки, – йдеться в описі.

Щоб додати бота у месенджері Телеграм, потрібно ввести StopOverpriceBot у пошуку, а тоді обрати Старт. Після цього з'явиться вітальне повідомлення та функція Подати скаргу.

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