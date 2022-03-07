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війна

Народний депутат передав на фронт сучасну мобільну операційну: як вона виглядає зсередини

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Народний депутат передав на фронт сучасну мобільну операційну: як вона виглядає зсередини - фото 1

Усі, мабуть, усвідомлюють, що війна Росії проти України не обходиться без поранень з обох сторін. І внесок у порятунок життя наших бійців на фронті зробив й народний депутат Олесь Довгий.

Так, Олесь Довгий відправив у найгарячіші бойові точки найсучаснішу пересувну хірургію. Як пише чиновник на своїй сторінці у Facebook, придбали її коштом його родини разом із партнерами.

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Часто життя можливо врятувати, лише надавши хірургічну допомогу в лічені хвилини після поранення. І саме цей комплекс дає таку можливість.

Олесь Довгий додав, що прямо на полі бою одночасно може працювати кілька хірургів, надаючи невідкладну допомогу двом бійцям.

Народний депутат передав на фронт сучасну мобільну операційну: як вона виглядає зсередини - фото 499993
Народний депутат передав на фронт сучасну мобільну операційну: як вона виглядає зсередини - фото 499992

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