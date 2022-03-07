Народний депутат передав на фронт сучасну мобільну операційну: як вона виглядає зсередини

Усі, мабуть, усвідомлюють, що війна Росії проти України не обходиться без поранень з обох сторін. І внесок у порятунок життя наших бійців на фронті зробив й народний депутат Олесь Довгий.

Так, Олесь Довгий відправив у найгарячіші бойові точки найсучаснішу пересувну хірургію. Як пише чиновник на своїй сторінці у Facebook, придбали її коштом його родини разом із партнерами.

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Часто життя можливо врятувати, лише надавши хірургічну допомогу в лічені хвилини після поранення. І саме цей комплекс дає таку можливість.

Олесь Довгий додав, що прямо на полі бою одночасно може працювати кілька хірургів, надаючи невідкладну допомогу двом бійцям.

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