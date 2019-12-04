Як Оля Фреймут виглядала у 20 років

Оля Фреймут показала, як виглядала 17 років тому / Караван

Українська телеведуча Ольга Фреймут показала архівне фото, на якому їй всього 20 років. Виявилось, що на початку своєї кар'єри вона також була білявкою та майже не змінилась.

На фан-сторінці 37-річної української журналістки Олі Фреймут з'явилось старе фото "ревізорки", на якому їй 20 років. Відзначимо, що ведуча доволі рідко ділиться з фанатами світлинами зі свого особистого життя, тому кожен кадр викликає справжній захват у коментарях.

І ще: Тіна Кароль завела мережу пристрасним знімком без одягу

І недавнє фото 17-річної давності не стало винятком. На ньому можна побачити журналістку зі світлими локонами та у білій накидці. Як відзначили коментатори, Оля майже не змінилась за весь цей час.

Справді, на свіжих фото можна побачити, що Фреймут виглядає доволі молодо, хоч і хвилює фанатів своєю тендітністю.

Читайте також: Время и Стекло 9 років: дивіться, як змінилися Позитив і Надя Дорофєєва