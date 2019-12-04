Тіна Кароль завела мережу пристрасним знімком без одягу

Спокуслива українська поп-діва Тіна Кароль розбурхала фантазію шанувальників новим знімком в Instagram. Артистка в черговий раз довела, що по праву вважається однією з найкрасивіших представниць сучасного українського шоу-бізу.

Цього разу ефектна блондинка зняла розкішні сяючі вечірні наряди і одягла спокусливу спідню білизну чорного кольору від відомого бренду Unique Lingerie.

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Боді гармонійно підкреслив ідеальні підтягнуті форми зірки. Додало ефектності кадру мокре волосся, яке спадало на плечі артистки і чуттєвий вираз обличчя. Автором знімка виступила гуру модної фотозйомки Анна Гончарова – фотограф, який співпрацює з модним української версії глянцевого журналу Elle.

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