На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як охолодити салон автомобіля без кондиціонера: 5 способів пережити спеку у машині
-
- 382
Коли температура на вулиці перевалює за +30, в салоні автомобіля після декількох годин стоянки на сонці стовпчик термометра легко перескочить позначку у 60 градусів. Тож розповідаємо, як полегшити їзду на машині без кондиціонера у спеку.
Кондиціонер став однією з основних систем комфорту в сучасному автомобілі, і їздити без нього погодується уже далеко не кожен: у спеку він охолоджує, в сиру погоду сушить повітря в салоні і не дає вікнам пітніти. Якщо ж з якихось причин кондиціонер перестав працювати, то є кілька способів обійтися тимчасово без нього. Читай далі автомобільні поради на Радіо MAXIMUM.
І ще: Як правильно помити автомобіль на мийці самообслуговування за мінімум грошей
Зрозуміло, повноцінно охолодити салон машини підручними засобами і всілякими хитрощі настільки ж ефективно, як це робить кондиціонер, ти не зможеш ніколи й ніяк, але зробити трохи прохолодніше у тебе точно вийде.
Як охолодити машину без кондиціонера
Можна використати мокру тканину, закріпивши її на вентиляційних отворах. У процесі зволоження повітря буде трохи охолоджуватися. Цей спосіб поганий тим, що тканина швидко висихає – її доведеться часто змочувати.
Інший спосіб – взяти з собою в машину лід в пляшках або пакетах. Цей метод не настільки дієвий, оскільки охолоджувати він буде тільки невеликий простір навколо себе, а закріпити його перед на панелі не так просто. Найдієвіший варіант цього способу – покласти пару заморожених пляшок під лобове скло, прямо на поздовжні повітроводи. Але пам'ятай, що, впавши звідти, пляшка може опинитися під педаллю гальма, а це дуже небезпечно.
Найпростіший спосіб – не закривати до кінця вікна, коли залишаєш авто на парковці, а під час їзди відкривати не передні, а задні вікна, одночасно включаючи обдув, – таким чином можна створити сильну тягу повітря навіть під час стояння у пробках.
Є ще кілька хитрощів, як перенести спеку у салоні автомобіля:
- роззуйся або перевзуйся у в'єтнамки, позаяк ступні віддають багато тепла і таким чином охолоджують тіло;
- змочи волосся або вушні раковини водою. Воду, до речі, можна плескати й на ноги.
Ці способи допоможуть уникнути теплового удару, наслідки якого не з приємних.
Читайте також: Як їхати далі, якщо асфальт закінчився: 5 хитростей для безпечного водіння ґрунтовками
-
16:49У Львові можна буде послухати відразу кілька духових оркестрів та допомогти ЗСУ
-
16:19Про незламність українського духу: ML Tandem презентували патріотичну роботу "Героям"
-
15:51Telegram запустив платну Premium-версію свого месенджера
-
15:24Чому потрібно частіше гуляти: 4 вагомі причини, про які ви не здогадувались
-
14:53Чи безпечно надавати застосункам доступ на смартфоні: пояснення фахівців
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:27Джонні Депп знову опиниться у суді: хто та у чому звинувачує актора
-
13:56Такий вигляд має "полум'яне вітання" окупантам: фото бійців 59-ї бригади
-
13:22Погода в Україні 21 червня: синоптик попередила про дощі та похолодання
-
12:51Співаків випускають, а інших – ні: нові фейки про виїзд чоловіків за кордон
-
12:22Вовк і "вовкулаки": бійці показали спокійну зустріч з хижим звіром – відео
-
11:51Чому обов'язково їсти вишні і черешні: відповідь медиків
-
11:26Джей Ло назвала доньку небінарною особою під час спільного виступу
-
10:53У Латвії виготовляють блакитно-жовте морозиво: українці отримають його безплатно
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:24Так роблять більшість людей: медики здивували порадами про смартфони
-
09:49Літо без кондиціонера: чотири найкращих способи охолодитися
-
09:26Привітання з Днем ангела Богдана 2022: смс, вірші, проза та картинки на іменини
-
08:5410 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення
-
08:22Більше їсти: фітнес-тренерка здивувала порадами, як покращити форму
- 19 червня
-
20:5220 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:20Як швидко заснути в умовах постійної тривоги: актуальні поради
-
19:33Зірковий кулінар розповів, як по-особливому запекти картоплю: покроковий рецепт у відео
-
18:56Як правильно заморозити хліб, аби він зберігався до 5 місяців
-
18:28У Microsoft заборонили завантажувати Windows 10 та 11 на території Росії
-
15:24Чому потрібно частіше гуляти: 4 вагомі причини, про які ви не здогадувались
-
13:22Погода в Україні 21 червня: синоптик попередила про дощі та похолодання
-
10:53У Латвії виготовляють блакитно-жовте морозиво: українці отримають його безплатно
- 19 червня
-
19:33Зірковий кулінар розповів, як по-особливому запекти картоплю: покроковий рецепт у відео
-
17:19Порожні пляжі та закриті заклади: на фото показали окуповану Кирилівку в розпал сезону
-
14:54Синьо-жовті костюми та рух на захід: у кліпі Pet Shop Boys 1993 року виявили пророцтво
-
11:27Положинський записав пісню про волонтерів прямо на фронті – відео
- 18 червня
-
20:54Від 16 липня всі сайти повинні бути українською мовою
-
17:22Манґа про Привида Києва, яка з'явилася в Японії, буде й українською
-
14:22Які продукти найбільше подорожчали за минулий місяць: дані статистики
-
11:53У Чернівцях продали вишиванки Бандери: кошти спрямують на покупку бронежилетів для ЗСУ
-
09:20Українці створили прототип ідеального електромобіля для села
-
08:49Як не угробити машину на розбитій дорозі: секрети й нюанси їзди ямами
- 17 червня
-
19:53Рейтинг технологічних навичок країн світу: Україна на 8 місці
-
16:50Україна запроваджує візовий режим з росією від 1 липня
-
13:23Alyona Alyona та Jerry Heil випустили новий болючий трек "Чому"
-
10:49Де знайти роботу під час війни: корисні сервіси для українців
- 16 червня
-
19:29Просто, смачно й ароматно: ще одна ідея, як приготувати молоду картоплю
-
17:19Свіжий рейтинг найдорожчих брендів світу: як зараз виглядає список
-
11:23Чи зафіксовано спалах холери в Україні: відповідь МОЗ
-
08:2210 звичних слів, які насправді не є українськими
- 15 червня
-
19:22Україна отримала значно менше податків від туризму через війну: на скільки змінилась цифра
-
16:49Від мобілізації звільнили ще одну категорію чоловіків: про кого йдеться
-
13:24У Мінцифрі розповіли, як відрізнити справжній чатбот від фейкового
-
10:21В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 15-17 червня – ДСНС