Як охолодити салон автомобіля без кондиціонера: 5 способів пережити спеку у машині

Коли температура на вулиці перевалює за +30, в салоні автомобіля після декількох годин стоянки на сонці стовпчик термометра легко перескочить позначку у 60 градусів. Тож розповідаємо, як полегшити їзду на машині без кондиціонера у спеку.

Кондиціонер став однією з основних систем комфорту в сучасному автомобілі, і їздити без нього погодується уже далеко не кожен: у спеку він охолоджує, в сиру погоду сушить повітря в салоні і не дає вікнам пітніти. Якщо ж з якихось причин кондиціонер перестав працювати, то є кілька способів обійтися тимчасово без нього. Читай далі автомобільні поради на Радіо MAXIMUM.

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Зрозуміло, повноцінно охолодити салон машини підручними засобами і всілякими хитрощі настільки ж ефективно, як це робить кондиціонер, ти не зможеш ніколи й ніяк, але зробити трохи прохолодніше у тебе точно вийде.

Як охолодити машину без кондиціонера

Можна використати мокру тканину, закріпивши її на вентиляційних отворах. У процесі зволоження повітря буде трохи охолоджуватися. Цей спосіб поганий тим, що тканина швидко висихає – її доведеться часто змочувати.

Інший спосіб – взяти з собою в машину лід в пляшках або пакетах. Цей метод не настільки дієвий, оскільки охолоджувати він буде тільки невеликий простір навколо себе, а закріпити його перед на панелі не так просто. Найдієвіший варіант цього способу – покласти пару заморожених пляшок під лобове скло, прямо на поздовжні повітроводи. Але пам'ятай, що, впавши звідти, пляшка може опинитися під педаллю гальма, а це дуже небезпечно.

Найпростіший спосіб – не закривати до кінця вікна, коли залишаєш авто на парковці, а під час їзди відкривати не передні, а задні вікна, одночасно включаючи обдув, – таким чином можна створити сильну тягу повітря навіть під час стояння у пробках.

Є ще кілька хитрощів, як перенести спеку у салоні автомобіля:

роззуйся або перевзуйся у в'єтнамки, позаяк ступні віддають багато тепла і таким чином охолоджують тіло;

позаяк ступні віддають багато тепла і таким чином охолоджують тіло; змочи волосся або вушні раковини водою. Воду, до речі, можна плескати й на ноги.

Ці способи допоможуть уникнути теплового удару, наслідки якого не з приємних.

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