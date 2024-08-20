Як оформити Національний кешбек на товари через Дію – деталі від уряду

Українці зможуть щомісяця отримувати до 3000 грн компенсації за купівлю товарів українського виробництва. За ці гроші можна буде оплатити комуналку, задонатити на армію, придбати військові облігації, витратити на транспорт, звʼязок, спорт, кіно й медпослуги.

Про це розповів Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

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Мінекономіки за ініціативою Президента працює над програмою Нацкешбеку. Так українці зможуть щомісяця отримувати до 3 тисяч гривень компенсації за купівлю товарів українського виробництва. До програми громадяни зможуть під’єднатися через Дію.

Також у застосунку в кілька кліків можна буде перевірити суму нарахованого й виплаченого кешбеку, а потім витратити його на певні послуги. Зокрема можна буде оплатити комуналку, задонатити на армію, придбати військові облігації. Також їх можна витратити на транспорт, мобільний звʼязок, спорт, кіно й оплатити медичні послуги.

Українські виробники та продавці зможуть подати через портал Дія заявку на участь у програмі та зареєструвати перелік товарів. Повноцінно послуга запрацює у вересні.

З погляду реалізації це досить складна комплексна послуга, за якою стоїть чимало взаємодій між реєстрами. Однак для українців у користуванні все буде як завжди – у кілька кліків. Це буде так само просто, як податися на "ковідну тисячу" чи виплату для ВПО. Без зайвих візитів до держустанов та банків.

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