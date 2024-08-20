Компанія "Нова пошта" вийшла на прибутковість у перших трьох країнах

За підсумками другого кварталу українська група компаній Nova (Нова пошта) змогла досягти позитивного операційного результату на ринках Польщі, Молдови та Чехії.

Про це повідомив СЕО Nova Post Europe Олександр Лисовець, передає видання Forbes.

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На серпень 2024 року український поштово-логістичний оператор "Нова пошта" відкритий на ринках 15 країн: України, Молдови, Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщини, Італії, Іспанії, Франції та Великої Британії.

Лисовець пояснив, що через обмеження з боку Нацбанку компанія не може виводити з України кошти, які заробила тут, та поповнювати резерви валюти у Європі.

Усе, що ми можемо інвестувати у Європі – це кошти, які ми заробили у Європі, – зазначає він.

За результатами 2023 року, Нова пошта доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022-му, – 412 млн відправлень. Зокрема, компанія доставила 10,2 млн міжнародних посилок, що удвічі перевищує кількість роком раніше.

Мережа відділень і поштоматів Нової пошти в Україні за 2023 рік збільшилася майже на 5000 одиниць, до 27 050. Загалом покриття мережі зросло за рік на 20%. Прибуток ж зріс майже вдвічі, до 4 млрд грн.

Ми не просто йдемо за раніше наміченим планом, а змінюємо його, додаємо щось нове, – переконує СЕО Nova Post Europe Лисовець.

До вересня 2024 року компанія розраховувала вийти на ринки 18 країн. На середину серпня план експансії вдалося виконати на 22%.

Компанія "Нова пошта"

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