В Україні готуються скасувати прожитковий мінімум: як його можуть замінити

В Україні планують скасувати прожитковий мінімум для населення. Кабінет міністрів вже готує заміну.

Про це заявила міністр праці та соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

До слова: В Україні легалізували медичний канабіс: що це змінює

За її словами міністерки, це має позитивно вплинути на всю соціальну систему та економіку. Вона пояснила, що розмір нової соціально допомоги визначатиметься індивідуально. На суму виплати впливатиме склад родини.

Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати, – наголосила Жолнович.

За її словами, нова базова виплата надаватиметься у певних випадках:

для догляду через втрату працездатності;

для допомоги в разі відсутності необхідного фінансового забезпечення (через бідність).

Вона зауважила, що нинішній прожитковий мінімум не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум становить: загальний показник – 2920 гривень, для дітей до 6 років – 2563 гривні, для неповнолітніх у віці від 6 до 18 років – 3196 гривень, для працездатних осіб – 3028 гривень, для осіб, які втратили працездатність – 2361 гривня.

І ще: Кошти для ЗСУ: Шаблю Ольги Харлан з Олімпіади продали на аукціоні за 10 мільйонів гривень