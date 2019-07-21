Як одягалися знаменитості у лихі 90-ті

90-ті – дійсно буремні часи! Зіркові красуні відчайдушно малювали губи і виводили тонку лінію брів, щоб не відставати від модного віяння.

Затискачі-метелики, гофроване волосся, незрозумілий стиль в одязі, різнобарвна біжутерія і кричущий макіяж були візитівкою 90-х.

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Як виявилося, "жертвами" новоявлених тенденцій стали не тільки підлітки з двору, а й зіркові красуні: від Брітні Спірс і Крістіни Агілери до Анджеліни Джолі, Дрю Беррімор і Різ Візерспун, які також відчайдушно малювали губи і виводили тонку лінію брів, щоб не відставати від модного віяння.

Анджеліна Джолі. Блакитні тіні були хітом того часу. Ними фарбувалися і добротні тітоньки, що працюють в буфетах, і дівчатка-школярки, які бажають бути схожим на культових виконавців або актрис.

Брітні була палкою прихильницею помітних речей і глітеру, який використовувала як блиск для тіла.

Кортні Лав пішла іншим шляхом і замість блакитних тіней в поєднанні з морквяною помадою зробила собі тонкі модні брови.

Дрю Беррімор стала прихильницею вологого волосся і помади цегляно-коричневого відтінку.

Destiny’s Child

Тайра Бенкс

Крістіна Агілера, як і Тайра Бенкс, віддавала свою перевагу кольору.

Гвен Стефані



Памела Андерсон



Різ Візерспун

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