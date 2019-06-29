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Як зараз виглядають секс-символи 90-х

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Кадр з фільму Секс і місто - фото 1
Кадр з фільму Секс і місто / guestofaguest

Колись ці красені-чоловіки розбурхували уяву мільйонів жінок по всьому світу. Фільми з їх участю мали великий успіх, але зараз про них вже мало згадують.

Самі актори сильно змінилися, тепер вони вже далеко не мачо. Хто ці чоловіки, які колись вважалися секс-символами шоу-бізнесу, читайте і дивіться нижче.

Вела Кілмера називають "Бетменом всіх часів і народів", і не дивно, адже саме ця роль актора запам'яталася глядачам найбільше. У фільмі Кілмер чарівний і мужній герой, який рятує місто від лиходіїв.

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Як зараз виглядають секс-символи 90-х - фото 337252

Колись Мікі Рурк входив до рейтингу найсексуальніших чоловіків планети. Їм захоплювалися мільйони глядачів, його наслідували інші чоловіки, дівчата мріяли з ним познайомитися...

Як зараз виглядають секс-символи 90-х - фото 337254

Всі пам'ятають комедійного актора Чеві Чейза і його ексцентричних персонажів. Веселий і харизматичний чоловік притягував не тільки своїм почуттям гумору, але і красивою зовнішністю.

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Як зараз виглядають секс-символи 90-х - фото 337255

Марк Дакаскос герой безлічі бойовиків і просто привабливий чоловік, про зустріч з яким колись мріяла кожна дівчина. У 70-ті і 80-ті він вигравав чемпіонати з карате і кунг-фу, а в 90-ті став зіркою Голлівуду

Як зараз виглядають секс-символи 90-х - фото 337258
Як зараз виглядають секс-символи 90-х - фото 337257

Брендан Фрейзер запам'ятався більшості глядачів за роллю у фільмі "Мумія". Тоді йому було тридцять років.

До слова: Фільм Мумія через 20 років: як змінилися улюблені актори

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Як зараз виглядають секс-символи 90-х - фото 337259

Колись мільйони дівчат по всьому світу ледь не вмирали від любові до одного з героїв фільму Секс і місто, роль якого виконав Кріс Нот. Зараз акторові 64 роки.

Як зараз виглядають секс-символи 90-х - фото 337261
Як зараз виглядають секс-символи 90-х - фото 337262

Читайте також: Як змінилися актори серіалу Секс і місто: фото тоді і зараз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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