Як обрати смачну червону ікру на Новий рік: прості поради

Бутерброди з ікрою – неодмінний атрибут святкового столу на Новий рік. Не всі можуть дозволити собі цей продукт в інші дні, але якщо ви все ж готові розщедритись на нього – обирайте смачну і якісну ікру. Розповідаємо, як це зробити.

Корисними порадами вибору червоної ікри поділився відомий кулінар Євген Клопотенко. Запам'ятовуйте його лайфхаки, аби обрати на прилавку найсмачніший продукт!

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Незалежно від бренду, Клопотенко радить купувати ту ікру, де написано, що країна-експортер – США, штат Аляска (Alaska Seafood) . Інакше є шанс потрапити на підробку. Чому? Бо Аляска – це місце, де червона риба живе в умовах дикої природи, їсть планктон, дрібну рибку та плаває в океанській воді. Також в регіоні діють законодавчі норми США (враховуючи захист середовища існування риб від руйнування та забруднення). Тобто ікра – реально натуральна та крута.

. Інакше є шанс потрапити на підробку. Чому? Бо Аляска – це місце, де червона риба живе в умовах дикої природи, їсть планктон, дрібну рибку та плаває в океанській воді. Також в регіоні діють законодавчі норми США (враховуючи захист середовища існування риб від руйнування та забруднення). Тобто ікра – реально натуральна та крута. Якісна ікра не може коштувати дешево . Банка за 50 гривень по акції вас лише розчарує.

. Банка за 50 гривень по акції вас лише розчарує. Купуйте ікру в супермаркетах чи спеціалізованих магазинах. Обирайте відомі бренди з хорошою репутацією.

з хорошою репутацією. Зверніть увагу на склад . Там обов'язково повинен бути вказаний вид риби (горбуша, кета тощо).

. Там обов'язково повинен бути вказаний вид риби (горбуша, кета тощо). Штучна ікра не має зародку (темна пляма в ікринці, яка завжди є у натуральної ікри). А ще штучні ікринки мають ідеально однаковий розмір та прилипають до зубів, що не є нормальним.

Бажаємо вдалих закупів та смачного застілля на Новий рік 2020!

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