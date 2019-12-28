Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Як обрати смачну червону ікру на Новий рік: прості поради

  • 19
Червона ікра - фото 1
Червона ікра

Бутерброди з ікрою – неодмінний атрибут святкового столу на Новий рік. Не всі можуть дозволити собі цей продукт в інші дні, але якщо ви все ж готові розщедритись на нього – обирайте смачну і якісну ікру. Розповідаємо, як це зробити.

Корисними порадами вибору червоної ікри поділився відомий кулінар Євген Клопотенко. Запам'ятовуйте його лайфхаки, аби обрати на прилавку найсмачніший продукт!

Це цікаво: Рецепти простих і смачних новорічних закусок

  • Незалежно від бренду, Клопотенко радить купувати ту ікру, де написано, що країна-експортер – США, штат Аляска (Alaska Seafood). Інакше є шанс потрапити на підробку. Чому? Бо Аляска – це місце, де червона риба живе в умовах дикої природи, їсть планктон, дрібну рибку та плаває в океанській воді. Також в регіоні діють законодавчі норми США (враховуючи захист середовища існування риб від руйнування та забруднення). Тобто ікра – реально натуральна та крута.
  • Якісна ікра не може коштувати дешево. Банка за 50 гривень по акції вас лише розчарує.
  • Купуйте ікру в супермаркетах чи спеціалізованих магазинах. Обирайте відомі бренди з хорошою репутацією.
  • Зверніть увагу на склад. Там обов'язково повинен бути вказаний вид риби (горбуша, кета тощо).
  • Штучна ікра не має зародку (темна пляма в ікринці, яка завжди є у натуральної ікри). А ще штучні ікринки мають ідеально однаковий розмір та прилипають до зубів, що не є нормальним.
Як обрати смачну червону ікру на Новий рік: прості поради - фото 376905

Бажаємо вдалих закупів та смачного застілля на Новий рік 2020!

Читайте також: Новорічне меню 2020, яке варто приготувати на Новий рік

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік
  • 25 грудня, 12:15
  • 621
Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги
  • 23 грудня, 18:36
  • 1106
Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
  • 23 грудня, 15:04
  • 1137
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Новий рік 2020