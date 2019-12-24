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Легкі салати на Новий рік 2020: смачні рецепти з фото
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Ґаздині починають готуватися до Нового року заздалегідь, ретельно продумуючи меню. Мишці – господині прийдешнього року – буде дуже приємно, якщо ви врахуєте її смаки, тому беріть на замітку наші прості й смачні рецепти салатів на Новий рік 2020.
Новорічний салат Мишки
Інгредієнти:
- Куряче філе 250 г
- Яйця курячі 3-4 шт.
- Картопля 2 шт.
- Капуста пекінська 200 г
- Сир твердий 150 г
- Огірок свіжий 1 шт.
- Сіль за смаком
- Перець
- Майонез домашній
- Яйця перепелині 6 шт.
- Сир твердий 1-2 скибочки
- Перець чорний горошком 12 шт.
- Гвоздика сушена (бутони) 6 шт.
Смачні поради: Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
Як приготувати шаровий салат Мишки:
- Відварити заздалегідь картоплю в мундирі (20-25 хвилин після закипання води). Яйця зварити круто (курячі 8 хвилин після закипання води, а перепелині 3-4 хвилини).
- Куряче філе відварити до готовності (20-25 хвилин). Картоплю і курячі яйця натерти на тертці. Сир натерти на середній тертці. Огірок нарізати тонкою соломкою. Пекінську капусту тонко нарізати.
- Куряче філе нарізати невеликими шматками. На тарелю поставити роз'ємну форму (16 см діаметром), в неї зручно викладати салат шарами. Якщо форми немає, можна викладати шари відразу на тарелю. Першим шаром викласти картоплю (злегка утрамбувати ложкою). Зверху зробити сіточку з майонезу. В чашці змішати куряче філе з майонезом.
- М'ясо викласти на картоплю другим шаром. Розрівняти ложкою. Посолити і поперчити. Утрамбувати. Третій шар пекінська капуста. Трохи капусти залишити для прикраси. Четвертий шар огірок. Зверху сіточка з майонезу. Останній шар натертий сир.
- Акуратно прибрати форму. Змастити боки салату майонезом. Краї салату можна посипати тертим сиром, а можна прикрасити тонкими скибочками сиру маасдам. Весь вільний простір страви викласти пекінською капустою.
- Для прикраси зробити "мишенят" (кількість за вашим бажанням). З перепелиних яєць зробити тільце, очі з горошин перцю, носик з гвоздики. Вушка і хвіст з сиру. Готовими "мишками" прикрасити салат, між ними помістити невеликий шматочок сиру.
Салат Феєрверк
Інгредієнти:
- 200 г шинки
- 4 курячі яйця
- 2 помідори
- Цибулина
- 3 болгарських перці
- Майонез до смаку
Як приготувати смачний салат з шинки:
- Яйця зваріть круто, очистить. Відокремте білки від жовтків. Перші наріжте соломкою, другі розітріть в крихту. У перців зріжте хвостики і видаліть насіння. Шинку, цибулю, томати та перці наріжте тонкими скибочками.
- Викладіть всі компоненти по колу в кілька шарів. Спочатку чергуйте м'ясо і цибулю, потім перець і білки. Останнім ярусом викладіть помідори, між яким видавіть смужки майонезу.
- Верхівку салату прикрасити тертими жовтками. Щоб цибуля не зіпсувала смак, попередньо залийте її окропом, залиште на 5 хвилин і промийте холодною водою.
Салат Перший сніг
Інгредієнти:
- 200 г будь-якого відвареного м'яса, крім курки
- 3 варених яйця
- 80 г твердого сиру
- 40 г волоських горіхів
- Виноград без кісточок
- Майонез і сіль
Як приготувати салат Перший сніг:
- М'ясо і яйця порізати соломкою, сир натерти, горіхи порубати. Кожен інгредієнт окремо (сир трохи залишити для прикраси) перемішати з майонезом і трохи посолити.
- Викласти шарами: м'ясо, горіхи, сир, яйця. Краї салату обсипати сиром.
- На верх викласти половинки винограду, сніжинки з сиру.
Новорічний салат Щурик
Інгредієнти:
- Ковбаса варена 150 г
- Квасоля консервована 160 г
- Яйця 2 шт.
- Помідори 2 шт.
- Сир твердий 100 г
- Цибуля зелена 3 шт.
- Кріп свіжий 2 гілочки
- Майонез 2 ст. ложки
- Ковбаса копчена (для прикраси) 30 г
- Маслини (для прикраси) 1 шт.
- Перець запашний горошком
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений
Як приготувати новорічний салат Щурик:
- Відрізати коло вареної ковбаси і відкласти в сторону. Іншу варену ковбасу нарізати кубиками.
- Сир нарізати кубиками. Яйця відварити круто (8-10 хвилин після закипання води), остудити в холодній воді. Варені яйця очистити і нарізати.
- Відкласти 1 перо зеленої цибулі. Стебла кропу відрізати і відкласти. Зелень кропу і зелену цибулю дрібно нарізати. Помідори нарізати кубиками. Скласти в миску ковбасу, сир, яйця, зелень і помідори.
- З консервованої квасолі злити рідину і додати квасолю в салат. Заправити салат з ковбасою і квасолею майонезом, посолити і поперчити за смаком. Перемішати салат.
- Для прикраси салату взяти коло вареної ковбаси, 1-2 шматки копченої ковбаси, маслини, перо зеленої цибулі і стебла кропу. Також знадобляться горошини запашного перцю.
- З кола вареної ковбаси вирізати трикутник, залишаючи коротку сторону закругленою. Щоб вийшло рівніше, можна спочатку вирізати трикутник з паперу, а по ньому вирізати фігуру з ковбаси.
- Салат викласти в тарілку. Зверху укласти трикутник з вареної ковбаси. Шматки копченої ковбаси згорнути навпіл і підсунути під варену ковбасу, це вуха. Розрізати навпіл маслини і укласти зверху "ніс". Відрізати рівні за розміром стебла кропу, увіткнути у варену ковбасу з двох сторін від маслини, це вусики. Очі зробити з горошин запашного перцю. Перо зеленої цибулі буде "хвостом" щура.
Салат Полярний експрес
Інгредієнти:
- Копчене куряче філе 200 г
- Консервована кукурудза 100 г
- Морква по-корейськи 100 г
- Шампіньйони 3 шт.
- Майонез 4 ст. л.
- Олія
- Яйце 1 шт.
- Сіль
Як приготувати смачний салат з курячого філе:
- 3-4 середніх печериці очистити. Нарізати кубиками й обсмажити на 2 ст. ложках олії, 3-4 хвилини. Посолити гриби на смак. 200 г копченого курячого філе нарізати кубиками в миску, додати 100 г консервованої кукурудзи.
- 1 яйце збити в мисці з 2 ст. ложками майонезу. Спекти 2-3 млинчики, на змащеній олією сковороді. Обсмажені гриби і 100 г моркви по-корейськи додати в миску з салатом. Додати нарізані млинці і 2 ст. ложки майонезу.
- Перемішати і викласти в салатницю.
Салат Горіхова насолода 2020
Інгредієнти:
- 500 г кальмарів
- 300 г печериць
- 2 зварених круто яйця
- 80 г цибулі
- 100 г твердого сиру
- 70 г волоських горіхів
- 6-12 г часнику
- Натуральний йогурт
Як приготувати Горіхову насолоду:
- Закип'ятити воду і протягом 3-4 хвилин проварити в ній очищених від шкірки кальмарів, потім відкинути їх на друшляк і остудити.
- Попередньо подрібнені цибулю і гриби обсмажити до готовності на рослинній олії. Ядра горіхів трохи підсушити на сухій сковороді і дрібно порубати. Яйця і сир натерти на крупній тертці.
- Йогурт змішати з пропущеним через прес часником. Охололих кальмарів нашаткувати тонкою соломкою. В одній ємності з'єднати гриби, морепродукти та інші інгредієнти з половиною горіхів, заправити все йогуртом.
- Перед подачею закуску прикрасити рештою горішками і зеленню.
Човники з авокадо
Інгредієнти:
- 4 авокадо
- 10 креветок
- 3 мандарини
- Жменя салатного міксу
- Оливкова олія
- Лимонний сік
Як приготувати човники з авокадо на Новий рік:
- Авокадо розрізаємо навпіл, видаляємо кісточку і частину м'якоті. Мають вийти човники. М'якоть авокадо нарізаємо кубиками. Додаємо лимонний сік.
- Мандарини очищаємо від плівочок, розбираємо на часточки і кожну часточку розрізаємо навпіл. Креветки відварюємо і очищаємо.
- З'єднуємо авокадо, салат і мандарини. Заправляємо оливковою олією і розкладаємо у човники. Підготовлені креветки викладаємо зверху.
Салат Новорічна екзотика
Інгредієнти:
- Куряче філе 300 г
- Сир твердий 100 г
- Майонез 100 мл
- Яйця 3 шт.
- Морква 2 шт.
- Ківі
Як приготувати салат Новорічна екзотика:
- Куряче філе відварити остудити. Дрібно нарізати куряче філе і заправити невеликою кількістю майонезу. Викласти куряче філе на тарелю, посередині виставити склянку, навколо викласти шар курячого м'яса з майонезом.
- Другим шаром викласти відварну терту моркву з майонезом. Третім шаром терті варені яйця з майонезом. Четвертим шаром викласти тертий сир з майонезом.
- Верх і боковинки прикрасити скибочками ківі. Наш новорічний салат готовий. Дати просочитися в холодильнику 2-3 години і подавати до новорічного столу.
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