Легкі салати на Новий рік 2020: смачні рецепти з фото

Що приготувати на Новий рік 2020 / maximum.fm

Ґаздині починають готуватися до Нового року заздалегідь, ретельно продумуючи меню. Мишці – господині прийдешнього року – буде дуже приємно, якщо ви врахуєте її смаки, тому беріть на замітку наші прості й смачні рецепти салатів на Новий рік 2020.

Новорічний салат Мишки

Інгредієнти:

Куряче філе 250 г

Яйця курячі 3-4 шт.

Картопля 2 шт.

Капуста пекінська 200 г

Сир твердий 150 г

Огірок свіжий 1 шт.

Сіль за смаком

Перець

Майонез домашній

Яйця перепелині 6 шт.

Сир твердий 1-2 скибочки

Перець чорний горошком 12 шт.

Гвоздика сушена (бутони) 6 шт.

Смачні поради: Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік

Як приготувати шаровий салат Мишки:

Відварити заздалегідь картоплю в мундирі (20-25 хвилин після закипання води). Яйця зварити круто (курячі 8 хвилин після закипання води, а перепелині 3-4 хвилини). Куряче філе відварити до готовності (20-25 хвилин). Картоплю і курячі яйця натерти на тертці. Сир натерти на середній тертці. Огірок нарізати тонкою соломкою. Пекінську капусту тонко нарізати. Куряче філе нарізати невеликими шматками. На тарелю поставити роз'ємну форму (16 см діаметром), в неї зручно викладати салат шарами. Якщо форми немає, можна викладати шари відразу на тарелю. Першим шаром викласти картоплю (злегка утрамбувати ложкою). Зверху зробити сіточку з майонезу. В чашці змішати куряче філе з майонезом. М'ясо викласти на картоплю другим шаром. Розрівняти ложкою. Посолити і поперчити. Утрамбувати. Третій шар пекінська капуста. Трохи капусти залишити для прикраси. Четвертий шар огірок. Зверху сіточка з майонезу. Останній шар натертий сир. Акуратно прибрати форму. Змастити боки салату майонезом. Краї салату можна посипати тертим сиром, а можна прикрасити тонкими скибочками сиру маасдам. Весь вільний простір страви викласти пекінською капустою. Для прикраси зробити "мишенят" (кількість за вашим бажанням). З перепелиних яєць зробити тільце, очі з горошин перцю, носик з гвоздики. Вушка і хвіст з сиру. Готовими "мишками" прикрасити салат, між ними помістити невеликий шматочок сиру.

Салат Феєрверк

Інгредієнти:

200 г шинки

4 курячі яйця

2 помідори

Цибулина

3 болгарських перці

Майонез до смаку

Як приготувати смачний салат з шинки:

Яйця зваріть круто, очистить. Відокремте білки від жовтків. Перші наріжте соломкою, другі розітріть в крихту. У перців зріжте хвостики і видаліть насіння. Шинку, цибулю, томати та перці наріжте тонкими скибочками. Викладіть всі компоненти по колу в кілька шарів. Спочатку чергуйте м'ясо і цибулю, потім перець і білки. Останнім ярусом викладіть помідори, між яким видавіть смужки майонезу. Верхівку салату прикрасити тертими жовтками. Щоб цибуля не зіпсувала смак, попередньо залийте її окропом, залиште на 5 хвилин і промийте холодною водою.

Салат Перший сніг

Інгредієнти:

200 г будь-якого відвареного м'яса, крім курки

3 варених яйця

80 г твердого сиру

40 г волоських горіхів

Виноград без кісточок

Майонез і сіль

Як приготувати салат Перший сніг:

М'ясо і яйця порізати соломкою, сир натерти, горіхи порубати. Кожен інгредієнт окремо (сир трохи залишити для прикраси) перемішати з майонезом і трохи посолити. Викласти шарами: м'ясо, горіхи, сир, яйця. Краї салату обсипати сиром. На верх викласти половинки винограду, сніжинки з сиру.

Новорічний салат Щурик

Інгредієнти:

Ковбаса варена 150 г

Квасоля консервована 160 г

Яйця 2 шт.

Помідори 2 шт.

Сир твердий 100 г

Цибуля зелена 3 шт.

Кріп свіжий 2 гілочки

Майонез 2 ст. ложки

Ковбаса копчена (для прикраси) 30 г

Маслини (для прикраси) 1 шт.

Перець запашний горошком

Сіль за смаком

Перець чорний мелений

Як приготувати новорічний салат Щурик:

Відрізати коло вареної ковбаси і відкласти в сторону. Іншу варену ковбасу нарізати кубиками. Сир нарізати кубиками. Яйця відварити круто (8-10 хвилин після закипання води), остудити в холодній воді. Варені яйця очистити і нарізати. Відкласти 1 перо зеленої цибулі. Стебла кропу відрізати і відкласти. Зелень кропу і зелену цибулю дрібно нарізати. Помідори нарізати кубиками. Скласти в миску ковбасу, сир, яйця, зелень і помідори. З консервованої квасолі злити рідину і додати квасолю в салат. Заправити салат з ковбасою і квасолею майонезом, посолити і поперчити за смаком. Перемішати салат. Для прикраси салату взяти коло вареної ковбаси, 1-2 шматки копченої ковбаси, маслини, перо зеленої цибулі і стебла кропу. Також знадобляться горошини запашного перцю. З кола вареної ковбаси вирізати трикутник, залишаючи коротку сторону закругленою. Щоб вийшло рівніше, можна спочатку вирізати трикутник з паперу, а по ньому вирізати фігуру з ковбаси. Салат викласти в тарілку. Зверху укласти трикутник з вареної ковбаси. Шматки копченої ковбаси згорнути навпіл і підсунути під варену ковбасу, це вуха. Розрізати навпіл маслини і укласти зверху "ніс". Відрізати рівні за розміром стебла кропу, увіткнути у варену ковбасу з двох сторін від маслини, це вусики. Очі зробити з горошин запашного перцю. Перо зеленої цибулі буде "хвостом" щура.

Салат Полярний експрес

Інгредієнти:

Копчене куряче філе 200 г

Консервована кукурудза 100 г

Морква по-корейськи 100 г

Шампіньйони 3 шт.

Майонез 4 ст. л.

Олія

Яйце 1 шт.

Сіль

Як приготувати смачний салат з курячого філе:

3-4 середніх печериці очистити. Нарізати кубиками й обсмажити на 2 ст. ложках олії, 3-4 хвилини. Посолити гриби на смак. 200 г копченого курячого філе нарізати кубиками в миску, додати 100 г консервованої кукурудзи. 1 яйце збити в мисці з 2 ст. ложками майонезу. Спекти 2-3 млинчики, на змащеній олією сковороді. Обсмажені гриби і 100 г моркви по-корейськи додати в миску з салатом. Додати нарізані млинці і 2 ст. ложки майонезу. Перемішати і викласти в салатницю.

Салат Горіхова насолода 2020

Інгредієнти:

500 г кальмарів

300 г печериць

2 зварених круто яйця

80 г цибулі

100 г твердого сиру

70 г волоських горіхів

6-12 г часнику

Натуральний йогурт

Як приготувати Горіхову насолоду:

Закип'ятити воду і протягом 3-4 хвилин проварити в ній очищених від шкірки кальмарів, потім відкинути їх на друшляк і остудити. Попередньо подрібнені цибулю і гриби обсмажити до готовності на рослинній олії. Ядра горіхів трохи підсушити на сухій сковороді і дрібно порубати. Яйця і сир натерти на крупній тертці. Йогурт змішати з пропущеним через прес часником. Охололих кальмарів нашаткувати тонкою соломкою. В одній ємності з'єднати гриби, морепродукти та інші інгредієнти з половиною горіхів, заправити все йогуртом. Перед подачею закуску прикрасити рештою горішками і зеленню.

Човники з авокадо

Інгредієнти:

4 авокадо

10 креветок

3 мандарини

Жменя салатного міксу

Оливкова олія

Лимонний сік

Як приготувати човники з авокадо на Новий рік:

Авокадо розрізаємо навпіл, видаляємо кісточку і частину м'якоті. Мають вийти човники. М'якоть авокадо нарізаємо кубиками. Додаємо лимонний сік. Мандарини очищаємо від плівочок, розбираємо на часточки і кожну часточку розрізаємо навпіл. Креветки відварюємо і очищаємо. З'єднуємо авокадо, салат і мандарини. Заправляємо оливковою олією і розкладаємо у човники. Підготовлені креветки викладаємо зверху.

Салат Новорічна екзотика

Інгредієнти:

Куряче філе 300 г

Сир твердий 100 г

Майонез 100 мл

Яйця 3 шт.

Морква 2 шт.

Ківі

Як приготувати салат Новорічна екзотика:

Куряче філе відварити остудити. Дрібно нарізати куряче філе і заправити невеликою кількістю майонезу. Викласти куряче філе на тарелю, посередині виставити склянку, навколо викласти шар курячого м'яса з майонезом. Другим шаром викласти відварну терту моркву з майонезом. Третім шаром терті варені яйця з майонезом. Четвертим шаром викласти тертий сир з майонезом. Верх і боковинки прикрасити скибочками ківі. Наш новорічний салат готовий. Дати просочитися в холодильнику 2-3 години і подавати до новорічного столу.

Це цікаво: Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото