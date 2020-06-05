Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Зелені свята: графік роботи

У червні українці матимуть кілька додаткових вихідних у зв'язку з Зеленими святами. Читайте далі та дізнайтеся, як у цей час працюватиме пошта та кур'єрська доставка посилок.

Додаткові державні вихідні в Україні на початку першого місяця літа заплановані на Трійцю, у неділю 7 червня, та на наступний день – 8 червня 2020 року, що припадає на понеділок. Більшість підприємств у цей період не будуть працювати, проте деякі будуть все ж таки відчинені.

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Укрпошта

У святкові дні компанія буде працювати протягом всього періоду, але з деякими нюансами. 6 червня працюватимуть всі відділення за звичайним графіком, а 7 та 8 червня деякі відділення будуть закриті. Працюватиме обмежена кількість "чергових відділень", по всій Україні працюватимуть 29 таких відділень 7 червня, і 55 таких відділень 8 червня.

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 7 червня 2020:

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 8 червня 2020:

Нова Пошта

Під час Зелених свят відділення Нової пошти та доставка кур'єром будуть працювати без змін, за таким графіком:

6 червня (субота) – за звичайним графіком суботи

7 червня (неділя) – за звичайним графіком неділі

8 червня (понеділок) – за звичайним графіком понеділка

Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися ТУТ.

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