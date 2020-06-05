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Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Зелені свята: графік роботи

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графік роботи пошти на Зелені свята - фото 1
графік роботи пошти на Зелені свята

У червні українці матимуть кілька додаткових вихідних у зв'язку з Зеленими святами. Читайте далі та дізнайтеся, як у цей час працюватиме пошта та кур'єрська доставка посилок.

Додаткові державні вихідні в Україні на початку першого місяця літа заплановані на Трійцю, у неділю 7 червня, та на наступний день – 8 червня 2020 року, що припадає на понеділок. Більшість підприємств у цей період не будуть працювати, проте деякі будуть все ж таки відчинені.

І ще: Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні

Укрпошта

У святкові дні компанія буде працювати протягом всього періоду, але з деякими нюансами. 6 червня працюватимуть всі відділення за звичайним графіком, а 7 та 8 червня деякі відділення будуть закриті. Працюватиме обмежена кількість "чергових відділень", по всій Україні працюватимуть 29 таких відділень 7 червня, і 55 таких відділень 8 червня.

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 7 червня 2020:

Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Зелені свята: графік роботи - фото 408359
Графік роботи чергових відділень Укрпошти 8 червня 2020:
Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Зелені свята: графік роботи - фото 408360
Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Зелені свята: графік роботи - фото 408358

Нова Пошта

Під час Зелених свят відділення Нової пошти та доставка кур'єром будуть працювати без змін, за таким графіком:

  • 6 червня (субота) – за звичайним графіком суботи
  • 7 червня (неділя) – за звичайним графіком неділі
  • 8 червня (понеділок) – за звичайним графіком понеділка

Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися ТУТ.

До теми: Погода у червні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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