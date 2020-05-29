Погода у червні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у червні, в перший місяць літа. Читайте далі та дізнайтеся, коли буде похолодання та яку температуру очікувати, прогноз погоди у червні 2020.

Вже відомий прогноз погоди у червні в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям не варто очікувати дуже спекотної погоди протягом всього червня. Температура у перший місяць літа буде мінлива та не надто літня.

І ще: Магнітні бурі у червні 2020: календар небезпечних дат в Україні

Цьогоріч в Україні у червні середньомісячна температура коливатиметься у межах 16-21 градусів з позначкою "+". У гірських місцевостях цей температурний показник опускається нижче: від +9 до +15 градусів. Це досить стандартна кліматична характеристика червня – аномальних температур не очікується. Загалом це на один-півтора градуси вище середніх температурних значень для України в цей період.

Щодо опадів, то у містах буде 44-95 мм, а в горах – 100-187 мм. На півдні України очікується 33-42 мм опадім. Цей показник у порівнянні з попереднім місяцем вищий. Також очікуються грози, град, шквали, дощі та зливи. Проте загалом ці показники у межах середніх багаторічних значень.

За даними синоптиків, українці по всій території країни повинні бути готові до стихії, яка вируватиме разом з сильними опадами. Варто звернути увагу на стан каналізаційних систем, щоб не було затоплень. На півдні України такі явища будуть найменш поширені, у порівнянні з рештою території країни.

Теплу погоду в перший літній місяць очікувати не варто, кліматичний початок літа відсувається на наступний місяць.

До теми: Місячний календар стрижок на червень 2020: дні, коли стригти волосся