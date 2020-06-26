Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на День Конституції: графік роботи

У червні українці матимуть додатковий вихідний у зв'язку з Днем Конституції. Читайте далі та дізнайтеся, як у цей час працюватиме пошта та кур'єрська доставка посилок.

Додаткові державні вихідні в Україні у перший літній місяць заплановані на День Конституції України, у неділю 28 червня, та на наступний день – 29 червня 2020 року, що припадає на понеділок. Більшість підприємств у цей період не будуть працювати, проте деякі будуть все ж таки відчинені.

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Укрпошта

У святкові дні компанія буде працювати протягом всього періоду, але з деякими нюансами. 28 червня працюватимуть за зміненим графіком, деякі відділення будуть закриті. Працюватиме обмежена кількість "чергових відділень", по всій Україні працюватимуть 28 таких відділень 28 червня, і 55 таких відділень 29 червня.

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 28 червня 2020:

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 29 червня 2020:

Нова Пошта

На День Конституції відділення Нової пошти та доставка кур'єром будуть працювати без змін, за таким графіком:

27 червня (субота) – за звичайним графіком суботи

28 червня (неділя) – за звичайним графіком неділі

29 червня (понеділок) – за звичайним графіком понеділка

Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися ТУТ.

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