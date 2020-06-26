Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на День Конституції: графік роботи

  • 15
графік роботи пошти на День Конституції України - фото 1
графік роботи пошти на День Конституції України

У червні українці матимуть додатковий вихідний у зв'язку з Днем Конституції. Читайте далі та дізнайтеся, як у цей час працюватиме пошта та кур'єрська доставка посилок.

Додаткові державні вихідні в Україні у перший літній місяць заплановані на День Конституції України, у неділю 28 червня, та на наступний день – 29 червня 2020 року, що припадає на понеділок. Більшість підприємств у цей період не будуть працювати, проте деякі будуть все ж таки відчинені.

І ще: Вихідні у липні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні

Укрпошта

У святкові дні компанія буде працювати протягом всього періоду, але з деякими нюансами. 28 червня працюватимуть за зміненим графіком, деякі відділення будуть закриті. Працюватиме обмежена кількість "чергових відділень", по всій Україні працюватимуть 28 таких відділень 28 червня, і 55 таких відділень 29 червня.

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 28 червня 2020:

Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на День Конституції: графік роботи - фото 412554
Графік роботи чергових відділень Укрпошти 29 червня 2020:
Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на День Конституції: графік роботи - фото 412557
Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на День Конституції: графік роботи - фото 412556

Нова Пошта

На День Конституції відділення Нової пошти та доставка кур'єром будуть працювати без змін, за таким графіком:

  • 27 червня (субота) – за звичайним графіком суботи
  • 28 червня (неділя) – за звичайним графіком неділі
  • 29 червня (понеділок) – за звичайним графіком понеділка

Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися ТУТ.

До теми: Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум зростуть з 1 липня 2020: нові суми

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8600
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 314
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
  • Вчора, 16:21
  • 355
Загрузка...
Новини