Вихідні у липні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні

коли будуть вихідні у липні 2020 року

У липні українці зможуть запланувати свій відпочинок. Додаткових вихідних у липні 2020 не буде. Дізнайтеся, скільки ж офіційних вихідних буде в Україні у липні!

На липень 2020 року не передбачені додаткові вихідні дні. В офіційному календарі свят на рік не зафіксовано жодних державних свят. Відповідно до нього, цього літнього місяця українці отримають 8 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у липні 2020

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час!

Попри те, що у липні 2020 не передбачено додаткових вихідних, ви все одно можете спланувати вікенд для відпочинку. Дізнайтеся, де неподалік від вас є цікаві історичні пам'ятки та вирушайте у короткі мандри!

Календар вихідних на липень 2020:

Липень 2020 року ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у липні виділено червоним кольором

Зауважте, що усі вихідні дні це також вихідні у всіх державних та офіційних установах і вони не працюватимуть. Також ці дні не потрібно відпрацьовувати в інші дні.

Усі державні та релігійні свята у липні

1 липня , середа – День архітектури України

, середа – День архітектури України 2 липня , четвер – День працівника державної податкової служби України

, четвер – День працівника державної податкової служби України 3 липня , п'ятниця – Всесвітній день без поліетиленових пакетів

, п'ятниця – Всесвітній день без поліетиленових пакетів 4 липня , субота – Міжнародний день кооперативів

, субота – Міжнародний день кооперативів 5 липня , неділя – День Військово-морських Сил України

, неділя – День Військово-морських Сил України 6 липня , понеділок – День військ ППО Збройних Сил України

, понеділок – День військ ППО Збройних Сил України 7 липня , вівторок – День працівника природно-заповідної справи

, вівторок – День працівника природно-заповідної справи 8 липня , середа – День родини

, середа – День родини 9 липня , четвер – Міжнародний день знищення стрілецької зброї

, четвер – Міжнародний день знищення стрілецької зброї 10 липня , п'ятниця – День Ніколи Тесли

, п'ятниця – День Ніколи Тесли 11 липня , субота – Всесвітній день народонаселення

, субота – Всесвітній день народонаселення 12 липня , неділя – Всесвітній день бортпровідника, День рибалки

, неділя – Всесвітній день бортпровідника, День рибалки 13 липня , понеділок – Міжнародний день городян

, понеділок – Міжнародний день городян 14 липня , вівторок – День стовпотворіння

, вівторок – День стовпотворіння 15 липня , середа – Всесвітній день навичок молоді

, середа – Всесвітній день навичок молоді 16 липня , четвер – День бухгалтера

, четвер – День бухгалтера 17 липня , п'ятниця – Всесвітній день Емодзі

, п'ятниця – Всесвітній день Емодзі 18 липня , субота – Міжнародний день Нельсона Мандели

, субота – Міжнародний день Нельсона Мандели 19 липня , неділя – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

, неділя – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості 20 липня , понеділок – Міжнародний день шахів

, понеділок – Міжнародний день шахів 21 липня , вівторок – Міжнародний день нездорової їжі

, вівторок – Міжнародний день нездорової їжі 22 липня , середа – День гамака

, середа – День гамака 23 липня , четвер – Всесвітній день китів і дельфінів

, четвер – Всесвітній день китів і дельфінів 24 липня , п'ятниця – Міжнародний день турботи про себе

, п'ятниця – Міжнародний день турботи про себе 25 липня , субота – День зубного техніка

, субота – День зубного техніка 26 липня , неділя – День флоту України, День працівників торгівлі

, неділя – День флоту України, День працівників торгівлі 27 липня , понеділок – День ходилиць

, понеділок – День ходилиць 28 липня , вівторок – Міжнародний день боротьби із вірусними гепатитами

, вівторок – Міжнародний день боротьби із вірусними гепатитами 29 липня , середа – День дощу

, середа – День дощу 30 липня , четвер – Початок Курбан-байрам

, четвер – Початок Курбан-байрам 31 липня, п'ятниця – День системного адміністратора

Що робити на вихідних у липні:

В Україні й надалі триває карантин. За попередніми прогнозами – до 31 липня. Попри послаблення, все одно бажано залишатися вдома, якщо немає нагальної потреби виходити кудись. Також дотримуйтеся санітарних вимог та правил гігієни. Подорожі закордон, концерти та інші розваги поки що не на часі! Зараз ще не найкращий час для масових заходів.

Не сумуйте, адже є ще багато інших варіантів для дозвілля у липні:

читайте книги

дивіться фільми та серіали

гуляйте у парках

влаштуйте прогулянку лісом

спілкуйтеся з рідними та друзями через відеозв'язок

готуйте нові та цікаві страви

проходьте освітні курси та майстер-класи

вчіть іноземні мови онлайн

заведіть домашню тваринку

якщо у вас є машина чи мотоцикл, то подорожуйте Україну або вашим регіоном

слухайте та читайте Радіо МАКСИМУМ!

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