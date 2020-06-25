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Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум зростуть з 1 липня 2020: нові суми

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скільки становить прожитковий мінімум - фото 1
скільки становить прожитковий мінімум

Вже від 1 липня зміняться суми прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати для українців. Читайте далі та дізнайтеся фіксовані суми.

Розмір мінімальної заробітної плати закладений у державному бюджеті на 2020 рік. Від 1 липня мінімалка буде розрахуватися за формулою 28 гривень 31 копійка або ж 4 723 гривні за місяць. У порівняння з 2019 роком, мінімалка зросла на 550 гривень.

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Прожитковий мінімум розраховується з урахуванням індексації заробітної плати. Від 1 липня прожитковий мінімум становитиме 2 197 гривень.

Держбюджет 2020: прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум на 1 особу на 1 місяць у 2020 році становить:

Від 1 січня 2020 року

2027 гривень

Від 1 липня

2118 гривень

Від 1 грудня

2189 гривень
Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум зростуть з 1 липня 2020: нові суми - фото 412187

Ось так зросте прожитковий мінімум у 2020 році відповідно до різних категорій:

Категорія

Від 1 липня

Від 1 грудня

Для дітей віком до 6 років

1 859 гривень

1921 гривня

Для дітей віком 6-18 років

2 318 гривень

2395 гривень

Для працездатних осіб

2 139 гривень

2270 гривень

Для осіб, які втратили працездатність

1 712 гривень

1769 гривень

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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