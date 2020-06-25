Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум зростуть з 1 липня 2020: нові суми

Вже від 1 липня зміняться суми прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати для українців. Читайте далі та дізнайтеся фіксовані суми.

Розмір мінімальної заробітної плати закладений у державному бюджеті на 2020 рік. Від 1 липня мінімалка буде розрахуватися за формулою 28 гривень 31 копійка або ж 4 723 гривні за місяць. У порівняння з 2019 роком, мінімалка зросла на 550 гривень.

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Прожитковий мінімум розраховується з урахуванням індексації заробітної плати. Від 1 липня прожитковий мінімум становитиме 2 197 гривень.

Держбюджет 2020: прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум на 1 особу на 1 місяць у 2020 році становить:

Від 1 січня 2020 року 2027 гривень Від 1 липня 2118 гривень Від 1 грудня 2189 гривень

Ось так зросте прожитковий мінімум у 2020 році відповідно до різних категорій:

Категорія Від 1 липня Від 1 грудня Для дітей віком до 6 років 1 859 гривень 1921 гривня Для дітей віком 6-18 років 2 318 гривень 2395 гривень Для працездатних осіб 2 139 гривень 2270 гривень Для осіб, які втратили працездатність 1 712 гривень 1769 гривень

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