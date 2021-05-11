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Як не зробити сніданок провальним: поширені помилки під час приготування яєчні
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Варіантів приготування яєць безліч. Також велике й кількість помилок, яких припускають під час створення улюбленого сніданку мільйонів. Якщо ви хочете зробити ідеальну яєчню, постарайтеся уникати цих помилок.
Як пише Medikforum, є щонайменше 4 помилки, які можуть зробити ваш сніданок не таким уже й корисним.
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1. Неправильне зберігання яєць
Перш ніж говорити про приготування, варто подбати про правильне зберігання яєць. Тому що воно спочатку прирікає створення смачного сніданку на провал. Найкраще зберігати куплені яйця у картонних коробках. Вони можуть вбирати запахи через шкаралупу. Тому, варто розташувати їх якомога далі від продуктів із сильним запахом, наприклад, морепродуктів. При цьому вибирати потрібно основну частину холодильника, тому що температура на дверцятах надто висока для зберігання яєць.
2. Занадто висока температура
Замість того, щоб використовувати сильний вогонь, готуйте яйця при середній або низькій температурі. Вибирайте сковороду з антипригарним покриттям. Розігрійте її на середньому або слабкому вогні, додайте невеликий шматочок вершкового масла. Виливайте яйця, коли воно повністю розтопиться, і починайте відразу перемішувати їх гумовим шпателем.
3. Приправи залишаємо до кінця
"Приправляти яйця перед приготуванням не можна, – розповідає Брент Хадсон, керуючий ресторану Hole in the Wall у Нью-Йорку. – Додавання солі перед процесом приготування призведе до руйнування яєць і отримання рідкої кашки".
Приправляйте яйця безпосередньо перед подачею. Трохи солі та свіжозмеленого перцю додадуть страві потрібний смак.
4. Ви забули про віночок
Поширена помилка, якої припускають люди, коли поспішають, розбивають яйця безпосередньо у сковорідку. Однак у такому випадку пропускається ключовий етап – збивання яєць. Цей процес допомагає насичувати масу повітрям, що дає ніжніший результат.
Спробуйте уникати цих помилок, щоб ваш сніданок був не лише смачним, а й корисним. Смачного!
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