5 продуктів, які обов'язково мають бути у раціоні людей з проблемною шкірою

Здоров'я та краса шкіри безпосередньо залежать від вашого раціону. Тож, якщо у вас проблемна шкіра – обов'язково перегляньте свій раціон. Від деяких продуктів однозначно варто відмовитися, а деякі додати. До вашої уваги 5 продуктів, які не завадять людям з проблемною шкірою.

Косметологиня Тетяна Моторина на своєму інстаграмі розповіла, які продукти мають бути у раціоні людей з проблемною шкірою. Вона зауважила, що 80% успіхів у боротьбі з прищами та вуграми – правильно підібраний раціон і догляд. Допоможіть своїй шкірі, віддавши перевагу дієті, яка здатна "очищати".

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1. Вода. Це незамінний засіб при боротьбі з багатьма захворюваннями шкіри не тільки на обличчі, але і на всьому тілі. Дуже важливо пити не менш як 2 літри очищеної води на день.

2. Зелений чай. Подібно воді, він надає очищаючу дію на організм на клітинному рівні. Крім цього, зелений чай володіє заспокійливим ефектом, що дозволяє полегшити протікання запальних процесів. Це саме та рідина, якою частково можна замінити денну норму води.

3. Риба і м'ясо. Містять велику кількість білка та невелику – вуглеводів. Це позитивно впливає не тільки на здоров'я організму в цілому, але і на здоров'я клітин шкіри.

4. Злакові культури (пшениця) і горіхи. Необхідні до вживання щодня в невеликих кількостях, щоб підтримувати оновлення клітин на належному рівні.

5. Оливкова олія. Є дуже корисною та поживною. Вживати її можна для заправки салатів, а також роблячи домашні маски для обличчя. Вона містить велику кількість вітамінів А та Е, що надає шкірі еластичності та надовго зберігає її молодість.

Як бачите, усе дуже просто. Не потрібно винаходити велосипед. Просто споживайте корисні для свого організму продукти, щоб усувати проблеми, пов'язані зі шкірою.

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