Дієтологиня назвала 5 продуктів, які є в раціоні довгожителів

На тривалість вашого життя впливає безліч факторів: вік, сімейна історія і довкілля. Але не бракує й досліджень, що підтверджують тісний зв'язок між дієтою і довголіттям. Лікарка-дієтологиня Келлі Кенніді перераховує доступні продукти, які покращують наше здоров'я щодня.

До вашої уваги 5 поживних продуктів, які можна додати до свого раціону. З їхньою допомогою можна покращити загальний стан здоров'я та збільшити тривалість життя, пише Medikforum.

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1. Хрестоцвіті овочі

Хрестоцвіті овочі: капуста, броколі та цвітна капуста містять сульфорафан – хімічну речовину рослини, яка може знизити ризик серцевих захворювань, захищаючи кровоносні судини від запалення.

"Ці овочі також допомагають виводити з організму токсини й інші потенційно шкідливі речовини. Крім того, багато досліджень показують, що овочі сімейства хрестоцвітих здатні пригнічувати ріст ракових клітин", – говорить Кеннеді.

2. Листові зелені овочі

Листова зелень: шпинат, капуста і рукола, – одні із найбільш здорових продуктів на планеті. Ці продукти зазвичай містять менш як 50 калорій на 100 грамів, що робить їх ідеальними продуктами для схуднення й керування вагою. Антиоксиданти в листовій зелені допомагають захистити ваші клітини від запалення, яке пов'язують з серцевими захворюваннями – основною причиною смерті дорослих американців.

3. Горіхи

Волоські горіхи, мигдаль і фундук – відмінні джерела хороших жирів, білка, клітковини й антиоксидантів.

"Вони є продуктами з низьким глікемічним індексом, а це означає, що вони викликають повільніше та менше підвищення рівня цукру в крові. Ця характеристика робить їх важливим компонентом дієти проти діабету. Ненасичені жири у горіхах також можуть контролювати рівень холестерину", – стверджує лікарка.

4. Насіння

Насіння: Чіа, гарбузове та лляне насіння, багате клітковиною, білком і необхідними мінералами. Вони також містять велику кількість омега-3 жирних кислот, які допомагають знизити запалення.

5. Гриби

Гриби – один з небагатьох рослинних джерел вітаміну D. Це важлива поживна речовина допомагає підтримувати здоров'я кісток. Це також зберігає ваш розум гострим, особливо з віком. І незалежно від того, чи їсте ви їх у сирому або приготованому вигляді, ви отримуєте здорову дозу антивікових властивостей з грибами.

Тож додайте до свого раціону ці доступні продукти. З їхньою допомогою ви не лише будете здоровими, а й матимете усі шанси стати довгожителем!

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