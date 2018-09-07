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Як не застудитися восени: дієві поради

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Раціон харчування в осінній період повинен бути різноманітним - фото 1
Раціон харчування в осінній період повинен бути різноманітним / womenshealthmag

Прості способи не захворіти восени. Які заходи профілактики дозволять уникнути осінньої застуди.

Як захистити своє здоров'я і підвищити імунітет у період осінніх застуд?

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Не нехтувати відпочинком

Потрібно дотримуватися режиму праці та відпочинку. Намагайтеся висипатися, приділяючи сну не менше 7-8 годин на добу. Саме під час сну нормалізується робота імунної системи і активно відновлюється робота всіх органів і систем. Про те, що сон – це одне з найкращих ліків відомо давно. Організм, якому систематично не вистачає сну, більш вразливий до вірусних і бактеріальних інфекцій.

Cон – це одне з найкращих ліків відомо давно - фото 274673
Cон – це одне з найкращих ліків відомо давно

Прогулянки на свіжому повітрі

Крім зменшення стресу і зміцнення імунітету дослідники відзначили, що прогулянки на свіжому повітрі призводять до зниження артеріального тиску і скорочення вироблення гормону стресу кортизолу. Витривалість організму також підвищують такі процедури: контрастний душ і обливання холодною водою.

Повноцінне харчування

Раціон харчування в осінній період повинен бути різноманітним. Віддавайте перевагу продуктам, в яких є велика кількість вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. Включайте в меню рибу, яйця, м'ясо, кисломолочні продукти, свіжі овочі і фрукти (можна заморожені), а також свіжі соки. Корисними будуть настої шипшини і трав'яні чаї.

Віддавайте перевагу продуктам, в яких є велика кількість вітамінів - фото 274674
Віддавайте перевагу продуктам, в яких є велика кількість вітамінів

Зволожувати повітря

Опалювальний сезон, зазвичай починається в середині осені, і часто саме в цей період лікарі реєструють сплеск простудних захворювань. Тож, щоб знизити ймовірність зараження, використовуйте зволожувачі повітря, або хоча б просто часто провітрюйте приміщення.

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Джерело: womenshealthmag
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