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Чому потрібно регулярно їсти українське сало

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Сало допомагає зміцнювати імунітет - фото 1
Сало допомагає зміцнювати імунітет / foodandmood

Сало допомагає зміцнити імунну систему.

Спільна група міжнародних вчених оприлюднила результати дослідження, яке довело, що сало, крім поживних властивостей, має здатність зміцнювати людський імунітет.

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З'ясувалося, що захисні сили організму активізуються під впливом корисних речовин, зібраних в салі. Дослідники вивчили складові сала і визначили, що продукт багатий вітамінами В 12 та С (міститься в цитрусових), а також марганцем, залізом і селеном (міститься в горіхах, гречці, вівсянці).

Якщо ви дійсно задумалися про зміцнення імунітету, то прислухайтеся до слів вчених, які радять для цього скористатися таким дієвим рецептом. Сало перетерти, додати такі компоненти як: гвоздика, імбирний корінь і кориця. Цю суміш слід їсти щодня по чотири ложки отриманої суміші.

Чому потрібно регулярно їсти українське сало - фото 274577
Чому потрібно регулярно їсти українське сало

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Джерело: foodandmood
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