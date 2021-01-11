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Чому корисно їсти щодня по одному яблуку

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Чому варто їсти яблука щодня - фото 1
Чому варто їсти яблука щодня

Яблуко є тим фруктом, який можна придбати у будь-яку пору року, але часто люди зовсім його недооцінюють. Дієтолог ж розповів, чому корисно їсти одне яблуко у день і як це вплине на організм.

Британський дієтолог Роб Хобсон порадив не відмовлятись від яблук, особливо тим людям, які хочуть позбутись зайвої ваги. Щоденне вживання одного яблука допомагає за рік скинути від 5 кілограмів.

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Найкраще вживати цей фрукт саме перед трапезою, адже він доволі калорійний і корисніший за інші перекуси. До того ж, 100 г допомагають вгамувати голод, а також позитивно впливають на баланс бактерій у кишківнику. Саме це дозволяє прискорити процес розщеплення жирових тканин.

Чому корисно їсти щодня по одному яблуку - фото 442595

Не варто забувати і про те, що фрукт захищає організм від зневоднення, позитивно позначається на нервовій системі та тиску. Тому, якщо вам захочеться придбати якийсь смаколик, краще надавати перевагу саме яблукам.

Чому корисно їсти щодня по одному яблуку - фото 442594

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Джерело: newsyou.
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