Чому корисно їсти щодня по одному яблуку

Яблуко є тим фруктом, який можна придбати у будь-яку пору року, але часто люди зовсім його недооцінюють. Дієтолог ж розповів, чому корисно їсти одне яблуко у день і як це вплине на організм.

Британський дієтолог Роб Хобсон порадив не відмовлятись від яблук, особливо тим людям, які хочуть позбутись зайвої ваги. Щоденне вживання одного яблука допомагає за рік скинути від 5 кілограмів.

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Найкраще вживати цей фрукт саме перед трапезою, адже він доволі калорійний і корисніший за інші перекуси. До того ж, 100 г допомагають вгамувати голод, а також позитивно впливають на баланс бактерій у кишківнику. Саме це дозволяє прискорити процес розщеплення жирових тканин.

Не варто забувати і про те, що фрукт захищає організм від зневоднення, позитивно позначається на нервовій системі та тиску. Тому, якщо вам захочеться придбати якийсь смаколик, краще надавати перевагу саме яблукам.

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