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Як не втратити інформацію на гаджетах: у Держспецзв'язку назвали 3 способи

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Як не втратити інформацію на гаджетах: у Держспецзв'язку назвали 3 способи - фото 1

У Держспецзв'язку відповіли, що таке резервне копіювання даних та пояснили, як його здійснювати. Читайте далі та дізнайтеся, де найкраще зберігати інформацію!

Важливе правило кібербезпеки – створюйте резервні копії даних. Втратити доступ дуже легко, а от відновити буває нереально.

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Як зберігати інформацію на гаджетах

  • На зовнішніх носіях: флешці, HDD- чи SSD-дисках тощо

Перевагами такого методу є те, що ви платите за пристрій один раз і маєте доступ без інтернету. Недоліками є те, що такий носій може загубитися чи зламатися, мати замалий обсяг чи бути застарілим. До того ж ви повинні мати його біля себе.

  • У хмарі

Перевагою є те, що вам потрібен інтернет і будь-який гаджет, щоб отримати дані. Але наявність інтернету може слугувати й недоліком. Так само і з обсягом: за більшу плату отримаєте більше місця на хмарі.

  • У власному сховищі NAS – Network Area Storage

Ви отримуєте доступ через інтернет, але фізично сховище зазвичай у приміщенні власника. Можна повністю контролювати файли та надати доступ до сховища іншим. Це досить коштовний варіант, який вимагає певних знань для налаштування.

Найнадійніше – використовувати одночасно різні види резервного копіювання.

Завжди здійснюйте резервне копіювання: на комп'ютері (за допомогою OneDrive), на смартфоні (за допомогою Google One), на iPhone (за допомогою iCloud) тощо.

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