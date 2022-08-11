В Україні з'явився застосунок про мінну безпеку "MineFree"

Для українців запустили спеціальний мобільний додаток "MineFree" про мінну безпеку. Читайте далі та дізнайтеся, що саме можна робити у цьому застосунку!

Застосунок вже доступний для завантаження через App Store та Google Play. Про це повідомляє ДСНС.

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Зареєстровані користувачі у цьому застосунку можуть заповнити спеціальну електронну форму. Потрібно внести дані з фото, описом, адресою та геолокацією. Зауважте, що інформація про небезпечні предмети відразу надходить до рятувальників для швидкого реагування.

У застосунку "MineFree" можна:

переглядати мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території

отримувати сповіщення, якщо наближаєтеся до небезпечного об'єкта

дізнатися про різні видами вибухонебезпечних предметів

повідомляти про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів

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