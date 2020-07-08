Як не треба вдягатись на весілля: гостя у відвертій сукні здивувала Reddit

Весілля часто привертають до себе увагу інтернету і йдеться не лише про зіркові церемонії. Незвичайне вбрання та проведення цього важливого для закоханих заходу частенько викликає чимало питань і неоднозначні емоції. Так трапилось і з цією гостею, яка ледь не переплюнула наречену!

На платформі Reddit користувач з ніком pinacolada12345 поділився фото гостей на весіллі, яке розлетілось мережею. За короткий час допис опинився у трендах та зібрав чимало коментарів. А все тому, що вбрання дівчини не надто підходило для такого урочистого заходу. Поки хлопець поряд був у традиційному костюмі, то гостя обрала червону мереживну сукню, через яку можна було розгледіти її спіднє.

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Коментатори назвали такий образ однозначно надто сексуальним для чужого весілля, а також почали хвилюватись через те, чи не був таким креативним дрескод і чи не забрала всю увагу нареченої ця смілива дівчина. У будь-якому випадку, тепер вона точно знатиме, що краще не обирати таку відкриту сукню.

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