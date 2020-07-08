Що буде, якщо випити кока-колу з ментосом: епічне відео

У мережі є чимало челенджів, але тест з кока-колою і ментосом скоро стане історичним. Проте головний герой цього відео вирішив піти далі, аніж просто змішати два інгредієнти. Не повторюйте це вдома!

На платформі Reddit користувач з ніком isaac_horstmeier поділився епічним відео, яке за лічені години піднялось у топи. А все тому, що хлопець вирішив не просто перевірити, чи буде фонтан з кока-коли і Mentos, а ще й скуштувати його.

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Не важко здогадатись, що хімічна реакція відбулась, але сам процес і його фінал таки розвеселили коментаторів. Дехто зізнався, що чекав моменту, коли хтось дійде до цього. І справді, головний герой доволі впевнено розповідає про те, що збирається зробити, потім спокійно закидає три цукерки Mentos у велику пляшку коли і...намагається втримати струмінь бульбашок своїм ротом. Звісно ж, це була погана ідея, тож хлопець навіть не міг підібрати слів, щоб описати емоції. Все, що почули глядачі насамкінець: "Це серйозне лайно".

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