Дівчина стала Барбі за 135 тисяч доларів, але перестаралась

22-річна дівчина з Угорщини пройшла десяток операцій, щоб стати реальною версією ляльки Барбі. Але тепер білявка залишилась без роботи, адже виявилась надто "харизматичною".

Модель Барбара Луна Сіпос з Будапешту ще з дитинства захоплювалась Барбі, але у підлітковому віці ця любов перетворила у манію. Їй завжди хотілось бути схожою на ляльку, тож дівчина витратила понад 135 тисяч доларів на перевтілення, яке дуже змінило її життя.

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Першу операцію дівчина провела у віці 17 років, коли збільшила груди. Вже за рік Барбара зустріла майбутнього чоловіка, який також полюбляв пластичні операції та хотів мати ляльковий вигляд.

Саме він і оплатив для білявки майбутні операції, кількість яких до 22 років сягнула 10! Кілька збільшень грудей, дві ринопластики, бразильська підтяжка сідниць, операція на вагіні, кілька операції зі зміни форми підборіддя та щелепи, а також підтяжка брів, збільшення та підтяжка губ.

При цьому всьому Барбара ніколи не вважала себе страшненькою, просто хотіла стати ідеальною завдяки пластиці. Щоправда, її нинішня врода подарувала не лише вигляд Барбі, а й її стиль життя, адже дівчині довелось звільнити з посади секретаря, адже її харизма зводила чоловіків з розуму.

"Я зрозуміла, що така робота не для мене, адже ми живемо у суспільстві, де у дуже привабливої жінки нема можливості зберегти роботу чи отримати вищу посаду без сексу з чоловіками, а я цього не хотіла", - пояснює угорська Барбі.

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