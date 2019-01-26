Як не травмуватися під час ожеледиці: поради медиків

Як не травмуватися під час ожеледиці

Лікарі розповіли, як мінімізувати ризики травмування через ожеледицю. Запам'ятайте прості правила!

МОЗ продовжує ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я на офіційному профілі в соцмережі Facebook. Цього разу фахівці разом з Центром громадського здоров'я зібрали прості поради, які дозволяють не зашкодити собі під час погіршення погодних умов та налипання снігу.

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Як не травмуватись під час ожеледиці:

Старайтесь не поспішати та йти повільно і впевнено.

Краще не тримати руки у кишенях, адже це позбавляє рівноваги та можливості уникнути падіння.

Якщо відчуваєте, що рівновага втрачена, спробуйте присісти. Це дозволить втриматися на ногах або вдаритись не так боляче.

Будьте уважними на пішохідних переходах, адже гальмівний шлях в авто збільшується при ожеледиці, тому водій може не встигнути повністю зупинити машину перед вами.

Не ходіть надто близько з будівлями, щоб уникнути падіння бурульок.

Обирайте зручне взуття на низьких підборах та з рельєфною підошвою.

"Якщо після падіння почала боліти голова, з'явилася нудота чи біль у суглобах − терміново зверніться до лікаря! Навіть, якщо симптоми з'явилися не одразу", - наголошують медики.

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