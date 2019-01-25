Карпати замело снігом: казкові фото

У селах Івано-Франківської області висота снігового покриву подекуди сягає двох метрів.

Місцеві мешканці кажуть, що такого снігу не було останні 20 років.

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У горах Івано-Франківської області випала рекордна кількість снігу. Про це в п'ятницю, 25 січня, повідомляє видання Голос Карпат. Відзначається, що висота снігового покриву в селах Івано-Франківської області сягає півтора, а то й двох метрів. Місцеві жителі кажуть, що такого не було останні 20 років.



А у високогір'ї висота снігового покриву подекуди сягає навіть більше двох метрів. Видання також публікує фотографії засніжених гір авторства Романа Мацьківа з Вишкова.

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