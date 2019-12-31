Як не поправитись під час новорічно-різдвяних свят: дієві поради

як не поправитись на Новий рік

Новорічні свята впевнено крокують та змінюють один одного. Єдине, що залишається незмінним – застілля з безліччю страв та наїдків. Читайте далі та дізнайтеся, як врятуватися від такої кількості їжі й не набрати зайвих кілограмів.

Зібрали для вас кілька порад, щоб не набрати зайву вагу під час новорічних свят.

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Не приймайте ліки! Так-так, не потрібно пити різні ферменти, щоб покращити роботу шлунково-кишкового тракту. Таким чином ви стимулюєте організм працювати по-максимуму й він зможе подолати багато їжі. Зауважте, щоб без сторонньої допомоги ви б не змогли стільки з'їсти. Організм не дурний і сам знає, коли досить.

Не голодуйте! Не потрібно заздалегідь нічого не їсти, щоб потім більше влізло. Ця тактика неробоча. Чим більше влізе на застіллі, тим більше потім вилізе вам боком. Або ж не боком, а складками на животі, стегнах тощо. Їжте так, як їсти зазвичай, приміром, три рази вдень, де третім прийомом їжі будуть святкові страви.

Не перекушуйте! Не під'їдайте протягом дня по три ложки салату або по одній тарталетці. Їжте лише за столом.

Не додавайте майонезу! Якщо ви самі складаєте новорічне меню, то продумайте його так, щоб приготувати якнайбільше корисних страв. Заправляйте салати не майонезом, а оливковою олією та спеціями. Не смажне м'ясо, а тушкуйте його або зробіть гриль тощо.

Розмір тарілки. Так, це має свій вплив. Оберіть менші тарілки для сервірування столу, а ще запам'ятайте одне правило – не залишайте тарілку порожньою через силу. По-перше, не потрібно їсти, коли ви вже наїлися. По-друге, порожня тарілка стимулює вас наповнювати її знову і знову.

Алкоголь. Якщо ви вживаєте алкоголь, то пам'ятайте, що він також калорійний. А ще вам більше хотітиметься їсти або ж закусувати. Надайте перевагу сухому червоному вину. Воно і менш калорійне, і багато ви не вип'єте.

Не їжею єдиною. Пам'ятайте, що новорічні свята – це не про їжу, а про спілкування. Тож смійтеся, жартуйте, танцюйте, ліпіть сніговика, катайтеся на ковзанах та санчатах, опануйте лижі. Є безліч зимових активностей, окрім поїдання салатів, які точно підуть вам на користь!

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