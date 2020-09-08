Готуємо куряче філе на сковороді гриль: смачний рецепт

Куряче філе на сковороді гриль – смачні шматочки нежирного дієтичного м'яса з хрусткою скоринкою. Завдяки цьому рецепту, курка виходить надзвичайно соковитою.

Нам знадобиться: куряче філе 600 г, вода 800 мл, сіль 25 г, цукор 50 г, оливкова олія 40 мл, часниковий порошок 5 г, перець чорний молотий 4 г.

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Як приготувати соковите філе гриль: Куряче філе ретельно промити під водою. Зачистити м'ясо від шматочків шкіри і жирку. Вирізати кісточки, якщо є. Підготувати глибоку ємність (каструлю або миску) і влити туди воду кімнатної температури. Потім додати і розчинити сіль і цукор в необхідних кількостях. Курку опустити в ємність з водою так, щоб водний розчин повністю покривав шматочки м'яса. І витримати в ній куряче філе близько години.

Включити духовку на 180 градусів. Після того, як м'ясо промаринувалося протягом години, дістати куряче філе з водного розчину і насухо витерти паперовими рушниками.

У невеликій ємкості змішати всі необхідні спеції: часниковий порошок і чорний мелений перець. Добре з усіх боків натерти цією сумішшю куряче м'ясо. Потім рясно полити курку оливковою олією, повертаючи її в різні боки. Сковороду гриль поставити на плиту і прогріти її протягом 5 хвилин до максимальної температури.

Викласти куряче філе на гарячу поверхню сковороди і обсмажити шматочки до характерних коричневих смужок протягом кількох хвилин з кожного боку. Потім поставити сковороду гриль разом з курячим філе в заздалегідь розігріту духовку і довести вже там м'ясо до повної готовності протягом 15-20 хвилин в залежності від товщини шматків філе. Смачного!

Рецепт філе

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