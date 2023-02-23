Як не отруїтися чадним газом – нагадування від ДСНС

З початку масових відключень електроенергії в Україні вже зафіксовано багато випадків отруєння чадним газом через використання альтернативних способів зігрівання та приготування їжі без дотримання правил безпеки.

Чадний газ – підступний, адже не має ані запаху, ані кольору, пише ДСНС на своєму офіційному каналі у Telegram.

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Як не допустити отруєння чадним газом?

Перевіряйте справність газових приладів, вентиляції

Завжди відчиняйте заслінку в пічці та комині

Не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення

Завжди провітрюйте кімнати

Встановлюйте генератори лише на вулиці

Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду

Купуйте лише сертифіковані прилади

Якщо ви відчуваєте головний біль, запаморочення, втому, утруднене дихання, задишку, сухий кашель та/або нудоту, негайно перекрийте доступ газу та відчиніть вікна. Якщо інша людина втрачає рівновагу чи свідомість, має порушення пам’яті чи зору, виведіть її на свіже повітря та викличте швидку. Такі симптоми можливі за високої концентрації чадного газу в кімнаті, пишуть в ДСНС.

Варто пам'ятати також, що всі види опалення повинні встановлювати та обслуговувати відповідні сервісні служби.Для підключення, до прикладу, генератора до будинку ДСНС наполягає запрошувати фахівців, які знаються на цьому і можуть правильно його розмістити та під'єднати до мережі.

ДСНС

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