Не забувайте про світловідбивачі – ДСНС нагадує про правила для пішоходів

Важливі рекомендації для пішоходів і велосипедистів від проєкту "Безпека (Ци)Вільних".

Раніше Радіо Максимум писало про правила кермування автівкою у туман.

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Пішоходам та велосипедистам слід бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби, повідомляє пресслужба ДСНС на своєму Telegram-каналі.

А ще потрібно:

дотримуватися правил дорожнього руху та пильнуйте ситуацію на дорозі

намагатися переходити дорогу групами

за можливості допомагати тим, хто цього потребує — батькам з візочками, літнім людям або людям з інвалідністю

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