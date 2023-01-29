У ДСНС пояснили, як правильно користуватися генератором

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розповіла, які поради варто врахувати, щоб використання генератора було безпечним для вас та всіх навколо. Читайте далі та дізнайтеся важливі вказівки!

Через неправильне використання альтернативних засобів обігріву та освітлення лише за два місяці чадним газом отруїлися понад 800 людей. Щоб уникнути біди, перевірте, чи правильно ви користуєтеся генератором", – зазначили у ДСНС.

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Як безпечно користуватися генератором:

Підключайте генератор лише на відкритому повітрі.

Відстань від генератора до вікон та дверей повинна бути не менше 6 метрів.

Відстань від стін та будь-яких предметів, що можуть спалахнути повинна бути не менше 1 метра.

Потрібно накривати генератор від дощу та снігу безконтактними навісами. Не використовувати для цього ковдри!

Обов'язково повинні бути датчики чадного газу в оселі.

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