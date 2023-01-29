Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
У ДСНС пояснили, як правильно користуватися генератором
-
- 22
Державна служба України з надзвичайних ситуацій розповіла, які поради варто врахувати, щоб використання генератора було безпечним для вас та всіх навколо. Читайте далі та дізнайтеся важливі вказівки!
Через неправильне використання альтернативних засобів обігріву та освітлення лише за два місяці чадним газом отруїлися понад 800 людей. Щоб уникнути біди, перевірте, чи правильно ви користуєтеся генератором", – зазначили у ДСНС.
І ще: Експерти визначили найпопулярніші автомобілі у світі
Як безпечно користуватися генератором:
- Підключайте генератор лише на відкритому повітрі.
- Відстань від генератора до вікон та дверей повинна бути не менше 6 метрів.
- Відстань від стін та будь-яких предметів, що можуть спалахнути повинна бути не менше 1 метра.
- Потрібно накривати генератор від дощу та снігу безконтактними навісами. Не використовувати для цього ковдри!
- Обов'язково повинні бути датчики чадного газу в оселі.
До теми: Книга рекордів Гіннесса назвала найшвидший у світі квадрокоптер
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
-
09:28Навіщо щоранку протирати обличчя шматочком льоду
-
08:23Погода 30 січня в Україні – синоптикиня розповіла, коли очікувати класичну зиму
- 29 січня
-
20:31Вихідні і свята у лютому 2023: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
19:3130 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:34Ось які продукти подешевшали в українських супермаркетах упродовж року
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
17:34Церковний календар на лютий 2023 року: православний і греко-католицький
-
16:33Відтепер посилки на Укрпошті можна отримувати без документів, але є нюанс
-
15:35Місячний календар стрижок на лютий 2023: дні, коли стригти волосся
-
14:32На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну
-
13:29Магнітні бурі у лютому 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
12:27У ДСНС пояснили, як правильно користуватися генератором
-
11:35Гороскоп на лютий 2023: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
10:30Укрзалізниця змінила правила продажу квитків
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
09:36Харчо за 15 хвилин – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
-
08:31Смачна альтернатива воді з лимоном зранку натщесерце
- 28 січня
-
20:35Співак KISHE випустив кліп на пісню про шалене кохання "Ми злетіли"
-
19:30Гурт THE HARDKISS презентував атмосферний кліп на пісню "Маяк"
-
18:3629 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:29Корисні пончики – простий рецепт за 20 хвилин
-
16:32У новій пісні T.HUTSULS пояснюють, хто такі "Гуцули", та розкривають їхню самобутність
-
15:34Та де там дзиґар діймитси або 10 покутських слів, які досі живуть на околицях Прикарпаття
-
14:37Українська режисерка та дизайнер взяли участь у створенні кліпу для Сема Сміта
-
13:40Погода у лютому 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
- 29 січня
-
18:34Ось які продукти подешевшали в українських супермаркетах упродовж року
-
14:32На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну
-
10:30Укрзалізниця змінила правила продажу квитків
- 28 січня
-
19:30Гурт THE HARDKISS презентував атмосферний кліп на пісню "Маяк"
-
15:34Та де там дзиґар діймитси або 10 покутських слів, які досі живуть на околицях Прикарпаття
-
11:37У карпатському заповіднику показали неймовірні фото, як взимку розцвіли весняні квіти
- 27 січня
-
20:33Мирний-21 – дивіться трейлер фільму-присвяти українським прикордонникам Ахтема Сеітаблаєва
-
15:28Dorofeeva записала чуттєву пісню та кліп про стосунки на відстані "Вотсап"
-
10:29Повернись живим – гурт "Без обмежень" випустив щемливий кліп про наших захисників
- 26 січня
-
18:24Книжка "Ukraїner. Країна зсередини" опинилася серед лідерів на Amazon
-
14:44Дивіться, як відомий рок-музикант Андрюс Момантовас виконав хіт Laužo šviesa українською
-
10:29У Литві вийшов комікс про війну в Україні
- 25 січня
-
18:30Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний віддав свій спадок на ЗСУ
-
14:32Протез за крила – українка продала частину свого костюма на благодійність
-
10:35Український фільм "Будинок зі скалок" потрапив у короткий список "Оскара"
- 24 січня
-
18:31Золота малина – назвали найгірші фільми 2023 року
-
14:33FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки
-
10:35Співак YAKTAK записав кліп на пісню "Коли болить душа", яка зворушить кожного українця
- 23 січня
-
19:41У ДСНС розповіли, як уникнути переохолодження
-
14:33"Мавка. Лісова пісня" – хто з українських зірок озвучив анімаційних персонажів
-
10:34У центрі Нью-Йорка встановили 335 соняшників на підтримку України
- 22 січня
-
18:35Кінопремія BAFTA 2023 – відомі усі номінанти на британський аналог Оскара
-
14:37Ірина Білик презентувала свою нову пісню "Мало" – це зізнання у коханні
-
10:43ТОП 5 фільмів до Дня Соборності про незалежність України
- 21 січня
-
19:48Шольц, віддай леопардів – мережа вибухнула мемами й закликає політика надати Україні танки