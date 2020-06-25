Як не набрати зайвих кілограмів під час спроби кинути курити: поради експертів

Кинути курити не так уже й складно. Принаймні так нас вчать усілякі мотивуючі книжки. Втім, на практиці ця справа може стати справжнім випробуванням. Причому багато людей повертаються до цієї звички, виявивши, що вони набрали зайвих кілограмів.

Розповідаємо вам, як не набрати зайвого під час кидання курити. Відразу ж попереджаємо, що солодко не буде, тож не розслабляйтесь!

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Спочатку розберімось з механізмом дії нікотину та сигарет на наше бажання попоїсти. Виявляється, одна скурена пачка сигарет на день спалює 200 ккал. А сам нікотин притуплює відчуття голоду. До того ж, стимулюючи вироблення серотоніну, нікотин забезпечує нерівномірні сплески енергії, за якими потім так тужать колишні курці. Всі ці, фактори, звичайно, в декілька разів ускладнюють задачу. Але, на щастя, у будь-якої проблеми є рішення. Головне – підійти до нього комплексно.

Підходьте до вирішення проблеми комплексно

Запровадити жорстку дієту в перший же день відмови від сигарет – справжня дурість. Об'єднання двох важких у виконанні завдань неминуче веде до поразки. Якщо ж замість суворої дієти ви просто зміните деякі зі своїх харчових звичок, перемогти буде значно легше. Для початку відмовтеся від будь-яких напівфабрикатів і консервів, візьміть собі за правило щодня їсти салат зі свіжої зелені і збагатіть раціон морепродуктами: йод вважається натуральним спалювачем жиру.

Балансуйте смаки

Пам'ятайте, що нікотин притуплює рецептори та змінює інстинктивну потребу в їжі. Іншими словами, курці віддають перевагу стравам з яскраво вираженим смаком, налягають на гостре, жирне і при цьому байдужі до солодкого. На жаль, після розставання з сигаретою ці звички залишаються, і за ними треба уважно стежити. Поки ваші рецептори відновлюються, вибирайте продукти хорошої якості, які дійсно любите. І ніколи не харчуйтеся на бігу – насолоджуйтеся відтінками смаку кожного шматочка, який потрапляє у ваш рот.

Нікотин притуплює ваші смакові рецептори

Приготуйтеся до "цукрової недостатності"

Щойно організм очиститься від нікотину, вас неминуче потягне на солодке. Не потрібно ґвалтувати себе: раз на день близько п'ятої вечора ви можете дозволити собі кілька шматочків хорошого чорного шоколаду, а на вихідних – гарний десерт в кав'ярні. Для інших випадків запасіться льодяниками без цукру.

Дозволяти собі солодке – нормально, а от залежати від нього – ні

Загляньте в аптечку

Курцям відчайдушно не вистачає вітаміну С, всі запаси якого ваш організм витратив на боротьбу з наслідками нікотинового стресу. Тому подбайте про відновлення вітамінного балансу. Смузі з додаванням апельсинового фрешу вранці, склянка шипшинового чаю у полудень і перед сном, а також вітамінні комплекси допоможуть впоратися з дефіцитом цього антиоксиданту. До речі, вітамін С ще й притупляє бажання курити. Також в аптеці запасіться мінеральною водою з підвищеним вмістом магнію або магнієм в таблетках – для зняття стресу і хорошого сну.

Поповнюйте запаси вітаміну С

Не сидіть на місці

Усього 30 хвилин швидкої ходьби, їзди на роликах або плавання спалюють горезвісні 200 ккал, які раптово "виявилися" зайвими. Погодьтеся, впоратися з ними цілком реально. Головне – не відкладати всі спортивні заняття на вихідні, а рівномірно тренуватися протягом тижня і чергувати навантаження. Для тих, хто відчуває нервозність після розставання з сигаретою, ідеально підійдуть і йога, і тайбо: перша навчить розслаблятися і на все дивитися по-філософськи, а другий – дозволить спустити пар і непотрібну агресію.

Займіться фізичною активністю

Не втрачайте пильності

Ризик набрати зайву вагу, кинувши палити, зберігається протягом двох років. Тому, якщо поки ви протрималися від сили пів року, розслаблятися рано. На щастя, звичка правильно харчуватися і регулярно займатися спортом формується протягом 21 дня, а стає частиною способу життя за три місяці. Потім буде простіше.

Бережіть себе та не опускайте рук навіть тоді, коли здається, що вас покинули геть усі сили!

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