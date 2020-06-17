Як кинути курити за допомогою пляшки води

Психологи і різні експерти придумали безліч способів позбавлення від найпопулярнішої зі шкідливих звичок – куріння. Однак існують настільки завзяті курці, що їм не допомагає жоден з відомих методів.

Утім, лікарі запевняють, що секрет позбавлення від цієї шкідливої звички криється у руках. Зокрема, мовиться про те, що вони завжди мають бути зайнятими. Для цього слід використовувати пляшку з водою.

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"Пляшка з водою у руках дозволить людині, яка курить, чимось зайняти руки. Куріння – це дія, в якій зайняті руки. Тому ковток води якоюсь мірою може це замінити. Багато хто скаржиться на головний біль, особливо в перші тижні після відмови від куріння, тому що виникає дефіцит нікотину в організмі. Додаткова кількість води дозволяє впоратися з цими болями", – пояснюють експерти.

Вода дозволить відволіктися від шкідливої звички

Також вони нагадали про те, що під час спроби кинути курити люди часто починають набирати зайву вагу. Втім, саме вода може допомогти нейтралізувати цей негативний ефект позбавлення шкідливої звички.

"Тут також дуже корисна вода, тому що її споживання прискорює обмін речовин в організмі. У цьому випадку необхідно відмовлятися від газованих висококалорійних напоїв і вживати просту воду. Більш того, якщо випити воду незадовго до їжі, можна обмежити кількість з'їденого", – додав експерт.

Спробуйте цей метод і ви. Цілком імовірно, що він вам допоможе позбутися шкідливої звички.

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