Цей несподіваний фактор дозволяє швидше кинути курити

Якщо ви знаєте математику – кинути курити буде легше

Куріння – шкідлива звичка, і з цим ніхто не сперечатиметься. Одні кажуть, що запросто змогли її позбутися, іншим же потрібно було докласти чимало зусиль для цього. Учені ж назвали фактор, який може сприяти тому, що людина кине курити.

Виявилося, що курці, які краще розбираються у математиці, зазвичай, швидше кидають курити. До такого висновку прийшли науковці з Університету штату Огайо.

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Зокрема, вчені зауважили, що серед курців, які набрали більший бал за математичними тестами, відсоток вдалої відмови від згубної звички був вищим.

Дослідники вважають, що причиною тому є краще запам'ятовування чисел, які демонструють ризики курців. Це призводить до усвідомлення більшого ризику і до більшого бажання кинути.

Математичні здібності впливають на спроби кинути курити

"Люди, які добре знаються на математиці, пам'ятали більше лячної статистики, яку ми надали, і це зробило свій вплив", – розповідає Бріттані Шутс-Рейнхард, провідний автор дослідження і доцент кафедри психології в Університеті штату Огайо.

Також учені додали, що результати можуть пояснити, чому в багатьох дослідженнях з'ясовується, що курці, які підходять до процесу відмови ґрунтовно, мають вищий показник успішності.

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