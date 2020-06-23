На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Цей несподіваний фактор дозволяє швидше кинути курити
-
- 12
Куріння – шкідлива звичка, і з цим ніхто не сперечатиметься. Одні кажуть, що запросто змогли її позбутися, іншим же потрібно було докласти чимало зусиль для цього. Учені ж назвали фактор, який може сприяти тому, що людина кине курити.
Виявилося, що курці, які краще розбираються у математиці, зазвичай, швидше кидають курити. До такого висновку прийшли науковці з Університету штату Огайо.
Це цікаво: Як кинути курити за допомогою пляшки води
Зокрема, вчені зауважили, що серед курців, які набрали більший бал за математичними тестами, відсоток вдалої відмови від згубної звички був вищим.
Дослідники вважають, що причиною тому є краще запам'ятовування чисел, які демонструють ризики курців. Це призводить до усвідомлення більшого ризику і до більшого бажання кинути.
"Люди, які добре знаються на математиці, пам'ятали більше лячної статистики, яку ми надали, і це зробило свій вплив", – розповідає Бріттані Шутс-Рейнхард, провідний автор дослідження і доцент кафедри психології в Університеті штату Огайо.
Також учені додали, що результати можуть пояснити, чому в багатьох дослідженнях з'ясовується, що курці, які підходять до процесу відмови ґрунтовно, мають вищий показник успішності.
Читайте також: Учені назвали продукти, які допоможуть кинути курити
-
20:54Принц Гаррі і Меган Маркл повертаються до Британії
-
20:43У мережі показали, як Lamborghini тестує гіперкар V12, призначений для гонок
-
20:24Ніякого Маріо: Nintendo відмовилася від випуску мобільних ігор
-
20:13OnePlus офіційно анонсувала випуск бюджетного смартфона
-
19:50Рецепт ідеального булгуру на гарнір
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:43Білл Гейтс виконав популярний танець з TikTok: відео, яке зробить ваш вечір
-
19:22Дивіться трейлер фільму Відплата з Орландо Блумом
-
19:12Цей несподіваний фактор дозволяє швидше кинути курити
-
18:53Як правильно ставитися до роботи: три золотих правила
-
18:42Легендарний голлівудський актор може повернутися до ролі Бетмена
-
18:30Червоний рівень небезпеки у Карпатах: відео руйнівної сили річок, які виходять із берегів
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
18:18Гороскоп на 24 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:02Я і Фелікс: дивіться тизер фільму з Іздриком у головній ролі
-
17:54Дженніфер Лопес у білому бікіні вразила підтягнутою фігурою
-
17:42Чому влітку люди втрачають апетит: пояснення фахівців
-
17:20Ці прості зачіски будуть модні цього літа
-
17:13Учені розповіли, чому при коронавірусі зникає нюх
-
16:52Цей продукт захищає від розвитку гіпертонії
-
16:32У французьких кінотеатрах дотримуватися соціальної дистанції допомагають посіпаки
-
16:13Meizu анонсувала нову версію Flyme 8 на базі Android 10
-
15:5478-річний пенсіонер купив собі McLaren, щоб їздити на ньому до магазину
-
15:36Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
15:36Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок
-
12:27Шокуючі фото та відео негоди в Україні: як виглядають затоплені вулиці та подвір'я
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня
-
07:13Погода в Україні 23 червня: у яких областях очікується похолодання
- 22 червня
-
21:34Apple представила iOS 14: головні фішки нової версії операційної системи
-
19:00Я не хочу бути псевдокумиром: потужні цитати Сергія Притули про головне
-
17:1015 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали
-
13:55Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
-
12:11Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня
-
07:27Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні
- 21 червня
-
20:20Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:50Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
14:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:27Нова музика тижня: плейлист свіжих пісень червня
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня
-
08:14Експерти розповіли про правила користування автомобілем влітку
- 20 червня
-
21:23А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання
-
18:21Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
-
14:17Як закохатися у біг: три круті поради
-
12:12Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня
-
08:136 популярних, але шкідливих продуктів для сніданку
- 19 червня
-
21:55Чого бояться чоловіки у сексі: дослідження, яке вас вразить