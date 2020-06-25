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Як називають дітей у 2020 році: найпопулярніші імена для хлопчиків і дівчаток
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Перше півріччя 2020 точне ввійде в історію, тож діти, які народились у цей період, уже стали свідками масштабних змін у світі. Батьки ж не поспішають називати своїх синів та дочок іменами, що асоціюються із подіями цього року, а в моді й досі традиційні імена.
Нещодавно жінка на Закарпатті назвала новонародженого сина іменем Зеленський, проте такі оригінальні імена – рідкість, а більшість українців обирає звичніші варіанти.
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Міністерство юстиції України підбило підсумки першого півріччя 2020 року, назвавши найпопулярніші імена, якими українці називають своїх новонароджених діток. Згідно з актуальною статистикою, незмінними лідерами й цьогоріч залишаються Артем та Софія.
Найпопулярніші імена для хлопчиків 2020:
- Матвій
- Максим
- Давид
- Нікіта
- Михайло
- Данііл
- Богдан
- Андрій
- Олександр
- Іван
- Василь
Найпопулярніші імена для дівчаток:
- Анастасія
- Анна
- Марія
- Аліса
- Вікторія
- Вероніка
- Поліна
- Луна
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