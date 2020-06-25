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Як називають дітей у 2020 році: найпопулярніші імена для хлопчиків і дівчаток

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Дитячі імена - фото 1
Дитячі імена / pixabay

Перше півріччя 2020 точне ввійде в історію, тож діти, які народились у цей період, уже стали свідками масштабних змін у світі. Батьки ж не поспішають називати своїх синів та дочок іменами, що асоціюються із подіями цього року, а в моді й досі традиційні імена.

Нещодавно жінка на Закарпатті назвала новонародженого сина іменем Зеленський, проте такі оригінальні імена – рідкість, а більшість українців обирає звичніші варіанти.

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Міністерство юстиції України підбило підсумки першого півріччя 2020 року, назвавши найпопулярніші імена, якими українці називають своїх новонароджених діток. Згідно з актуальною статистикою, незмінними лідерами й цьогоріч залишаються Артем та Софія.

Найпопулярніші імена для хлопчиків 2020:

  • Матвій
  • Максим
  • Давид
  • Нікіта
  • Михайло
  • Данііл
  • Богдан
  • Андрій
  • Олександр
  • Іван
  • Василь

Найпопулярніші імена для дівчаток:

  • Анастасія
  • Анна
  • Марія
  • Аліса
  • Вікторія
  • Вероніка
  • Поліна
  • Луна
Як називають дітей у 2020 році: найпопулярніші імена для хлопчиків і дівчаток - фото 412183

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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